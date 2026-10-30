La colisión de trenes en Urda, en la provincia española de Toledo, volvió a poner en primer plano una dimensión de las catástrofes que no siempre resulta visible: las consecuencias psicológicas para quienes sobreviven, los familiares que esperan información sobre sus seres queridos y los profesionales que participan de las tareas de rescate y asistencia.
Cómo afrontar el impacto psicológico después de vivir una situación traumática
El impacto emocional de una catástrofe no termina cuando concluyen las tareas de emergencia. El miedo, la incertidumbre, las dificultades para dormir y los recuerdos intrusivos pueden aparecer después del hecho.
Mientras la atención inmediata se concentra en los heridos y en la búsqueda de las personas afectadas, el impacto emocional puede continuar durante días, semanas o incluso meses.
Una emergencia de esta magnitud puede alterar la sensación de seguridad, provocar reacciones de angustia y modificar la vida cotidiana de quienes estuvieron expuestos al acontecimiento. Sin embargo, no todas las personas reaccionan de la misma manera ni desarrollan necesariamente un trastorno psicológico.
La evidencia científica señala que el sufrimiento inicial es frecuente, pero que en muchos casos disminuye con el paso del tiempo. Para otras personas, en cambio, resulta necesario contar con atención especializada.
Qué puede ocurrir psicológicamente después de sobrevivir a un accidente
Sobrevivir a una situación en la que la propia vida estuvo en peligro puede generar un impacto emocional intenso. Durante las primeras horas, algunas personas experimentan aturdimiento, confusión, temblores, llanto, miedo o dificultades para comprender lo que acaba de suceder. También pueden tener problemas para concentrarse, recordar detalles o tomar decisiones sencillas.
Una investigación publicada en 1995 en el Journal of Traumatic Stress, titulada The acute psychological impact on survivors following a train accident, analizó a 66 pasajeros que habían sobrevivido a una colisión entre dos trenes. El trabajo estudió las lesiones físicas, la percepción de amenaza de muerte y las dificultades psicológicas que aparecieron después del accidente.
Entre sus resultados, los investigadores identificaron que la experiencia de haber estado cerca de morir tuvo un papel central en el impacto emocional. Algunos sobrevivientes presentaron dificultades para dejar atrás las imágenes del accidente y experimentaron recuerdos involuntarios y pesadillas.
Estos episodios de reviviscencia pueden interferir en las actividades habituales. Una persona puede encontrarse realizando una tarea cotidiana y volver mentalmente a la escena del accidente, recordar sonidos, movimientos o imágenes y experimentar nuevamente parte del miedo que sintió durante el hecho.
También pueden aparecer dificultades para dormir, irritabilidad, temor a volver a viajar en tren o una mayor sensibilidad ante ruidos y situaciones que recuerdan lo ocurrido. Estas reacciones no significan por sí solas que exista un trastorno de estrés postraumático. Su evolución depende de cada persona y debe evaluarse cuando los síntomas persisten o afectan su funcionamiento cotidiano.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) explica que, ante las emergencias, la mayoría de las personas afectadas experimenta algún grado de sufrimiento psicológico. En muchos casos, ese malestar disminuye con el tiempo. Una proporción menor desarrolla problemas de salud mental que requieren atención, entre ellos ansiedad, depresión o estrés postraumático.
La espera de los familiares: incertidumbre, angustia y necesidad de información
El impacto de una catástrofe no se limita a quienes estaban dentro de los trenes. Los familiares de las personas desaparecidas, heridas o fallecidas también atraviesan una situación de enorme vulnerabilidad emocional.
Cuando no hay información confirmada sobre el estado de un ser querido, la espera puede convertirse en una experiencia especialmente angustiante. La falta de certezas, la dificultad para comunicarse y la necesidad de recorrer hospitales o centros de atención pueden aumentar la ansiedad y el agotamiento.
En el caso de Urda, los familiares que aguardaban noticias debieron enfrentar horas de incertidumbre mientras avanzaban las tareas de identificación y localización de las víctimas. En ese contexto, la asistencia psicológica no consiste solamente en contener el llanto o la desesperación: también implica ofrecer información clara, explicar los procedimientos y garantizar espacios adecuados para recibir noticias.
El coordinador académico del máster en Intervención Psicológica en Crisis, Emergencias y Catástrofes de la Universidad Internacional de La Rioja, Carlos de Andrés Gómez, destacó la importancia de organizar centros específicos para la atención de familiares, donde puedan recibir información veraz, acompañamiento profesional y orientación sobre los pasos que deben seguir.
El especialista también señaló que la intervención debe contemplar una evaluación inicial para identificar quiénes necesitan ayuda con mayor urgencia. Esta valoración permite reconocer las reacciones más intensas y decidir qué tipo de asistencia requiere cada persona, sin confundir esa primera evaluación con un diagnóstico.
La comunicación es un aspecto central. Los familiares necesitan recibir información confirmada, en un espacio privado y por canales adecuados. La circulación de versiones no verificadas o de nombres que todavía no fueron confirmados puede profundizar el sufrimiento y generar nuevas situaciones de angustia.
Por qué los equipos de emergencia también necesitan atención psicológica
Bomberos, policías, personal sanitario, rescatistas y profesionales de asistencia psicológica están expuestos a situaciones de gran exigencia emocional durante una catástrofe. Su trabajo implica atender a personas heridas, acompañar a familiares, intervenir en escenarios de muerte y tomar decisiones bajo presión.
Aunque cuentan con formación y experiencia, eso no significa que sean inmunes al impacto psicológico. La exposición reiterada al sufrimiento, la intensidad de las tareas y el contacto directo con escenas traumáticas pueden generar estrés, agotamiento y dificultades para procesar lo vivido.
La psicóloga Alexa Aguilà, referente del Sistema d'Emergències Mèdiques en Lleida y Alt Pirineu, explicó que los profesionales que participan en este tipo de operativos también necesitan asistencia. La intervención destinada a los equipos de emergencia tiene características diferentes de la que reciben los sobrevivientes y sus familiares: busca acompañar el estado emocional posterior a la actuación y detectar posibles dificultades.
Según explicó Aguilà, el apoyo puede extenderse durante las primeras 72 horas, un período en el que también se revisa el desarrollo del operativo y se facilita que los participantes puedan construir una visión compartida de lo ocurrido.
La especialista remarcó que la formación y la vocación no eliminan la vulnerabilidad. Haber intervenido en otras emergencias tampoco garantiza que una persona no resulte afectada por un episodio de gran magnitud.
Por eso, entre las medidas de cuidado se encuentran la organización de relevos, los descansos, la alimentación, la hidratación y la posibilidad de acceder a apoyo profesional. También es importante realizar un seguimiento posterior si el malestar continúa o comienza a interferir en la vida cotidiana.
Primeros auxilios psicológicos: qué ayuda en las primeras horas
La atención inicial después de una catástrofe no debe confundirse con una terapia psicológica. En las primeras horas, la prioridad es ayudar a las personas a recuperar condiciones básicas de seguridad, orientación y contacto con sus redes de apoyo.
La OMS propone un enfoque de primeros auxilios psicológicos basado en tres acciones: observar, escuchar y conectar.
Observar: identificar si la persona está en un lugar seguro, si necesita atención médica o si presenta un nivel de angustia que requiere asistencia inmediata.
Escuchar: acercarse con respeto, preguntar qué necesita y prestar atención sin presionar para que relate lo ocurrido.
Conectar: facilitar el acceso a información, servicios básicos, familiares y redes de apoyo.
Carlos de Andrés Gómez también advirtió que no se debe obligar a los sobrevivientes a contar su experiencia si no están preparados para hacerlo. Escuchar, ofrecer seguridad, facilitar agua, comida, abrigo y medios para comunicarse con sus seres queridos son algunas de las medidas que pueden ayudar en ese primer momento.
El acompañamiento debe adaptarse a las necesidades de cada persona. No todos necesitan hablar de lo que vivieron inmediatamente después del accidente y tampoco todos requieren el mismo tipo de intervención.
Cuándo es importante buscar ayuda profesional
El malestar emocional después de una catástrofe puede manifestarse de distintas maneras. Algunas personas experimentan miedo, tristeza, irritabilidad, insomnio, cansancio o recuerdos recurrentes. En muchos casos, estas respuestas disminuyen progresivamente.
Sin embargo, cuando los síntomas persisten, se intensifican o afectan las actividades habituales, es importante consultar con profesionales de salud mental. Las dificultades para dormir durante períodos prolongados, las pesadillas recurrentes, los recuerdos intrusivos, la angustia intensa o la imposibilidad de retomar tareas cotidianas son señales que merecen atención.
El trastorno de estrés postraumático es una de las posibles consecuencias de la exposición a un acontecimiento traumático, pero no aparece en todas las personas que atraviesan una experiencia de este tipo. Su diagnóstico requiere una evaluación profesional y no puede establecerse únicamente por las reacciones de las primeras horas.
La asistencia tampoco debería terminar cuando se retiran los equipos de emergencia. El seguimiento permite detectar dificultades que aparecen más adelante, acompañar los procesos de duelo y facilitar el acceso a tratamientos cuando son necesarios.
La recuperación después de un accidente ferroviario no tiene un tiempo único ni sigue el mismo recorrido para todos. Sobrevivientes, familiares y profesionales necesitan espacios de contención, información confiable y posibilidades de atención. Reconocer el impacto psicológico de una catástrofe es parte de la respuesta sanitaria: las consecuencias de una emergencia también pueden continuar mucho después de que termina el operativo.