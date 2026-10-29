Bienestar emocional

Cómo amar sin miedo a perder al otro y construir una relación sana

El temor al abandono puede llevar a buscar certezas constantes, controlar a la pareja o relegar las propias necesidades. Aprender a confiar, respetar los espacios individuales y aceptar que no todo se puede controlar ayuda a construir vínculos más saludables.