Cómo cambia nuestra forma de ver la vida a medida que envejecemos

Escuchar otras opiniones ayuda a comprender distintas formas de pensar.

Aprender a aceptar que no lo sabemos todo también es parte de crecer.

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