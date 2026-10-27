A medida que pasan los años, no solo cambian nuestras experiencias: también puede transformarse la manera en que entendemos lo que nos sucede. Algunas ideas que en la juventud parecen indiscutibles empiezan a generar preguntas con el tiempo. Y aquello que antes creíamos tener claro puede adquirir nuevos matices cuando escuchamos otras opiniones o atravesamos situaciones que no habíamos imaginado.
Cómo cambia nuestra forma de ver la vida a medida que envejecemos
El paso del tiempo transforma la mirada sobre nuestras certezas y enseña el valor de escuchar otras opiniones antes de formular conclusiones definitivas.
Una frase del escritor irlandés Oscar Wilde resume, con ironía, distintas actitudes frente al conocimiento según la edad: «Los viejos creen todo; los de mediana edad sospechan todo; los jóvenes saben todo». El aforismo fue publicado en 1894, en un conjunto de reflexiones titulado Phrases and Philosophies for the Use of the Young, que apareció en la revista estudiantil The Chameleon.
Aunque se trata de una observación humorística y no de una descripción científica del comportamiento humano, la frase sigue invitando a reflexionar sobre una cuestión cotidiana: ¿cómo nos relacionamos con nuestras propias certezas a lo largo de la vida?
La idea no es que todas las personas piensen de la misma manera según su edad. Cada historia es diferente y la experiencia no garantiza, por sí sola, una mayor comprensión. Sin embargo, el paso del tiempo puede abrir oportunidades para revisar las propias ideas, reconocer los límites de lo que sabemos y comprender que cambiar de opinión no significa necesariamente equivocarse.
De la seguridad de la juventud a las preguntas de la madurez
Durante la juventud, es posible sentir que algunas respuestas son evidentes. Las convicciones personales suelen ocupar un lugar importante en la construcción de la identidad: ayudan a decidir qué queremos, qué rechazamos y cómo imaginamos nuestro futuro.
Esa seguridad puede ser útil para animarse a probar cosas nuevas, defender ideas y tomar decisiones. El problema aparece cuando la confianza se convierte en la certeza de que solo existe una manera correcta de pensar.
En esos casos, escuchar una opinión diferente puede sentirse como una amenaza o una crítica personal. En lugar de considerar otro punto de vista, la reacción puede ser defender la propia postura sin detenerse a examinar los argumentos.
La frase de Wilde juega precisamente con esa actitud: atribuye a los jóvenes la idea de que lo saben todo. Su intención irónica permite pensar en una experiencia bastante común, aunque no exclusiva de esa etapa: confundir la seguridad con el conocimiento.
Con el tiempo, algunas personas comienzan a descubrir que la realidad es más compleja de lo que parecía. Las decisiones tienen consecuencias inesperadas, las relaciones presentan matices y no todos los problemas admiten una respuesta sencilla. La experiencia puede llevar a formular más preguntas y a reconocer que una misma situación puede interpretarse desde perspectivas diferentes.
La madurez, en ese sentido, puede convertirse en una oportunidad para revisar las propias convicciones. No implica abandonar los valores personales ni aceptar cualquier opinión, sino aprender a distinguir entre aquello que conocemos, lo que suponemos y lo que todavía necesitamos comprender.
También permite reconocer que una discusión no siempre tiene que terminar con una persona vencedora y otra equivocada. A veces, el intercambio sirve para descubrir información que faltaba, comprender por qué alguien piensa de otra manera o identificar aspectos de un problema que no se habían considerado.
Escuchar, cuestionar y aceptar que no tenemos todas las respuestas
La reflexión también invita a pensar en la relación entre la experiencia y la humildad. Haber vivido durante muchos años puede aportar conocimientos, recuerdos y herramientas para afrontar situaciones difíciles. Sin embargo, no convierte a nadie en una persona que lo sabe todo.
La frase de Wilde atribuye a las personas mayores una tendencia a creerlo todo. Leída en clave humorística, esa afirmación puede abrir una pregunta: ¿es posible que la experiencia también nos vuelva más receptivos a ciertas ideas, incluso cuando no contamos con elementos suficientes para evaluarlas?
En la vida cotidiana, escuchar no significa creer automáticamente. Del mismo modo, cuestionar no implica desconfiar de todo. Entre aceptar cualquier afirmación y rechazarla por principio existe un espacio para la curiosidad, la búsqueda de información y el pensamiento crítico.
Ante una idea nueva, por ejemplo, podemos preguntarnos de dónde proviene, qué pruebas la respaldan y si existen otras explicaciones. También podemos admitir que necesitamos más información antes de formar una opinión. Estas actitudes ayudan a evitar conclusiones apresuradas y permiten conversar sin convertir cada diferencia en un enfrentamiento.
La humildad intelectual consiste, justamente, en reconocer que nuestro conocimiento tiene límites. No significa desvalorizar lo aprendido ni dejar de defender aquello que consideramos importante. Se trata de mantener abierta la posibilidad de revisar una postura cuando aparecen argumentos o datos que la contradicen.
En las relaciones personales, esta disposición puede expresarse en gestos sencillos: escuchar hasta el final antes de responder, hacer preguntas en lugar de suponer, reconocer un error o pedir disculpas cuando corresponde. También implica entender que las experiencias de los demás pueden aportar información que nosotros no tenemos.
Aceptar que no sabemos todo puede resultar incómodo, especialmente cuando sentimos la necesidad de tener una respuesta inmediata. Sin embargo, reconocer una duda no es una señal de debilidad. Puede ser el primer paso para aprender algo nuevo.
Cinco formas de llevar esta reflexión a la vida cotidiana
Aprender de cada etapa: mirar las experiencias pasadas como oportunidades para revisar decisiones y descubrir qué nos enseñaron.
Cuestionar sin desconfiar de todo: pedir razones y buscar información antes de aceptar o rechazar una idea.
Escuchar otras opiniones: intentar comprender los argumentos de otra persona, incluso cuando no coincidimos.
Aceptar los errores: reconocer que cambiar de opinión puede ser parte del aprendizaje.
Vivir con humildad: recordar que siempre hay algo que desconocemos y que otras personas pueden ayudarnos a comprenderlo.
La reflexión que deja Wilde no consiste en idealizar una edad ni en afirmar que con los años necesariamente nos volvemos más sabios. Su frase, publicada hace más de un siglo, conserva su fuerza porque señala con humor una tensión que puede aparecer en cualquier momento de la vida: la diferencia entre creer que sabemos y estar dispuestos a seguir aprendiendo.
Quizás una de las formas más valiosas de crecer sea conservar la curiosidad sin necesitar tener siempre la última palabra. Escuchar no obliga a estar de acuerdo; dudar no significa renunciar a las convicciones, y admitir que algo se desconoce abre la puerta a nuevas preguntas.
La edad puede cambiar nuestra mirada, pero la disposición a aprender depende también de cómo nos relacionamos con los demás y con nuestras propias ideas. No se trata de dejar de tener certezas, sino de permitir que la experiencia, la información y el diálogo nos ayuden a revisarlas cuando sea necesario.