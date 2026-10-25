El dolor en el talón al levantarse de la cama o después de permanecer sentado durante un tiempo puede ser una de las señales de la fascitis plantar, una afección que compromete el tejido que recorre la planta del pie y contribuye a sostener su arco.
Cómo es el ejercicio de tres minutos para fortalecer el pie y el tendón de Aquiles
La caminata en puntas de pie es un movimiento recomendado por un hospital británico para trabajar los músculos del pie y mejorar el equilibrio. Puede formar parte de una rutina de rehabilitación, aunque no reemplaza la evaluación profesional ni sirve por igual para todas las personas.
Frente a este problema, algunos ejercicios específicos permiten trabajar la fuerza y la movilidad de la zona. Entre ellos se encuentra la caminata en puntas de pie, una práctica sencilla que puede realizarse en pocos minutos y que activa tanto la musculatura del pie como la de la pantorrilla.
Las indicaciones del United Lincolnshire Hospitals NHS Trust, una institución sanitaria del Reino Unido.
La propuesta consiste en elevar los talones y avanzar apoyándose en la parte delantera de los pies, con movimientos controlados y sin perder la estabilidad. Aunque se presenta como una rutina breve, los tres minutos no constituyen una duración terapéutica validada ni garantizan por sí solos una mejoría.
Cómo hacer la caminata en puntas de pie y qué músculos trabaja
Para realizar el ejercicio, se recomienda comenzar sobre una superficie firme y estable, en un espacio libre de obstáculos. La persona debe elevar lentamente los talones hasta quedar apoyada sobre la parte delantera de ambos pies y mantener el cuerpo erguido mientras avanza.
La secuencia sugerida incluye los siguientes pasos:
Elevar los talones: levantarlos de manera gradual, sin hacer movimientos bruscos.
Caminar entre 10 y 20 pasos: avanzar con cuidado, manteniendo el equilibrio y controlando la postura.
Repetir el recorrido: realizar entre tres y cinco repeticiones, según la tolerancia individual.
Descansar cuando sea necesario: hacer pausas y aumentar la exigencia de manera progresiva.
La rutina puede organizarse en aproximadamente tres minutos, incluidos los descansos. Sin embargo, lo importante es respetar la capacidad de cada persona y no forzar el movimiento para completar un tiempo determinado.
Durante la caminata se activan principalmente los músculos de la pantorrilla, entre ellos el gastrocnemio y el sóleo. Ambos participan en el movimiento del tobillo y se conectan con el talón a través del tendón de Aquiles. También intervienen músculos del pie que contribuyen a mantener el arco plantar y a estabilizar el apoyo.
Este trabajo puede ayudar a desarrollar fuerza y control muscular. No obstante, la caminata en puntas de pie no debe confundirse con un tratamiento específico y suficiente para la fascitis plantar: su conveniencia depende de los síntomas, la condición física y las indicaciones que reciba cada paciente.
Qué tener en cuenta si hay dolor en el talón
La fascitis plantar suele manifestarse con dolor en la parte inferior del talón o en la planta del pie. Una característica frecuente es que las molestias sean más intensas durante los primeros pasos de la mañana o al volver a caminar después de estar sentado durante un período prolongado.
En algunas personas, el dolor disminuye al moverse, aunque puede regresar después de caminar o permanecer de pie durante mucho tiempo.
El tratamiento puede incluir modificaciones en la actividad física, ejercicios de estiramiento y fortalecimiento, calzado adecuado y otras medidas indicadas por profesionales de la salud. La elección depende de la intensidad y duración de los síntomas, así como de las necesidades de cada paciente.
La guía clínica de la Asociación Estadounidense de Fisioterapia contempla ejercicios de fortalecimiento del pie y el tobillo entre las herramientas que pueden utilizarse para tratar esta afección.
Además, un ensayo clínico publicado en la revista Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports evaluó a 48 pacientes y encontró mejores resultados funcionales a los tres meses entre quienes realizaron elevaciones progresivas de talón que entre quienes hicieron estiramientos. Ese estudio analizó un programa de ejercicios específico, no la caminata de tres minutos.
Por eso, la evidencia sobre el fortalecimiento muscular no debe interpretarse como una confirmación de que cualquier ejercicio en puntas de pie tendrá el mismo efecto. La respuesta depende de la técnica, la progresión de la carga y las características de cada caso.
Si el movimiento aumenta el dolor, lo indicado es detenerse y consultar con un profesional, especialmente si también hay molestias en el tendón de Aquiles. No es recomendable insistir para completar las repeticiones ni incorporar ejercicios nuevos cuando el dolor es intenso sin una evaluación previa.