Fascitis plantar

Cómo es el ejercicio de tres minutos para fortalecer el pie y el tendón de Aquiles

La caminata en puntas de pie es un movimiento recomendado por un hospital británico para trabajar los músculos del pie y mejorar el equilibrio. Puede formar parte de una rutina de rehabilitación, aunque no reemplaza la evaluación profesional ni sirve por igual para todas las personas.