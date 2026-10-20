Ciencia y salud

¿Tomar café beneficia la salud intestinal? Qué dice un estudio científico

Los resultados de una investigación publicada en Nature Microbiology encontró una asociación entre el consumo habitual de café y la composición de las bacterias intestinales. El hallazgo más destacado fue la relación con una especie bacteriana específica, aunque los resultados no prueban por sí solos que el café mejore la salud de todas las personas.