Consejos para el hogar

Cómo lavar las toallas para que queden suaves y absorban mejor

El exceso de jabón, los restos de suavizante y los minerales presentes en el agua pueden hacer que las toallas pierdan su textura esponjosa. Con algunos cambios en el lavado y el secado, es posible mejorar su suavidad y conservar su capacidad de absorción.