Hábitos digitales

Por qué poner el celular en silencio puede ayudar a reducir el estrés y establecer límites

Silenciar las notificaciones permite disminuir las interrupciones, administrar mejor el tiempo y reducir la presión de responder de inmediato. Una investigación realizada en Corea del Sur analizó los efectos de un programa de atención plena aplicado a trabajadores y encontró mejoras relacionadas con el estrés, el agotamiento y la concentración.