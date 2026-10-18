Elegir que el celular no suene ante cada mensaje o llamada es una práctica habitual para quienes buscan concentrarse, descansar después del trabajo o tener más control sobre su disponibilidad.
Por qué poner el celular en silencio puede ayudar a reducir el estrés y establecer límites
Silenciar las notificaciones permite disminuir las interrupciones, administrar mejor el tiempo y reducir la presión de responder de inmediato. Una investigación realizada en Corea del Sur analizó los efectos de un programa de atención plena aplicado a trabajadores y encontró mejoras relacionadas con el estrés, el agotamiento y la concentración.
Aunque parece un cambio menor en la rutina, reducir las alertas puede ayudar a limitar las interrupciones y a decidir en qué momento atender las demandas que llegan a través de la pantalla.
La relación permanente con el teléfono hace que muchas actividades cotidianas estén atravesadas por notificaciones, mensajes y llamadas.
En ese contexto, mantener el dispositivo en silencio puede ser una manera de organizar la atención y establecer una separación entre las obligaciones laborales y el tiempo personal.
El hábito, sin embargo, no define por sí solo la personalidad de una persona ni significa necesariamente que quiera evitar el contacto con los demás.
Puede responder a distintas necesidades: trabajar sin distracciones, descansar, sostener una conversación o simplemente elegir cuándo consultar el teléfono.
Qué beneficios puede tener usar el celular en silencio
Uno de los principales efectos de silenciar el teléfono es reducir la cantidad de estímulos que compiten por la atención.
Los sonidos y las vibraciones pueden interrumpir una tarea, incluso cuando el mensaje recibido no requiere una respuesta urgente. Al eliminar esas señales, resulta más sencillo continuar con una actividad sin desviar constantemente el foco.
Otro aspecto es la posibilidad de recuperar cierto control sobre el tiempo. En lugar de revisar cada notificación en el momento en que aparece, la persona puede establecer períodos específicos para leer mensajes, responder consultas o devolver llamadas.
Esta organización ayuda a evitar que la comunicación digital marque el ritmo de toda la jornada.
El modo silencio también puede contribuir a disminuir la sensación de estar disponible de manera permanente.
La expectativa de responder enseguida puede generar presión, especialmente cuando se mezclan conversaciones personales con mensajes del trabajo. Desactivar las alertas permite postergar las respuestas no urgentes y atenderlas cuando resulte más conveniente.
Entre los beneficios posibles se encuentran:
Menos interrupciones: facilita mantener la atención en una tarea sin reaccionar ante cada alerta.
Mayor organización: permite elegir cuándo consultar los mensajes y atender llamadas.
Límites entre trabajo y descanso: ayuda a reducir la presencia constante de las obligaciones laborales fuera del horario habitual.
Menor presión por responder: disminuye la expectativa de estar disponible en todo momento.
Más concentración: reduce los cambios frecuentes de atención provocados por los estímulos del dispositivo.
Estos efectos dependen de los hábitos de cada persona y de la manera en que utiliza el teléfono. Silenciarlo no elimina por sí mismo el estrés ni reemplaza otras medidas de cuidado, pero puede ser una herramienta sencilla para administrar mejor las interrupciones.
También es importante tener en cuenta las necesidades de comunicación. Quienes esperan llamadas urgentes o deben permanecer localizables por razones familiares o laborales pueden recurrir a configuraciones que permitan recibir determinados avisos y silenciar el resto.
Qué encontró una investigación sobre atención plena y estrés laboral
La nota de TN menciona una investigación de la Universidad Kyung Hee, en Corea del Sur, que estudió los efectos de un programa de entrenamiento de atención plena mediante dispositivos móviles, conocido como MMT por sus siglas en inglés, entre trabajadores de oficina.
Según la información difundida sobre el trabajo, luego de ocho semanas se observaron resultados favorables vinculados con el estrés, el agotamiento, la concentración y el compromiso laboral.
El estudio abordó un programa específico de atención plena; por eso, sus resultados no deben interpretarse como una prueba de que activar el modo silencio, por sí solo, produzca los mismos efectos.
La atención plena, también llamada mindfulness, consiste en prestar atención al momento presente de manera consciente. La práctica propone reconocer pensamientos, emociones y estímulos sin responder automáticamente a cada uno de ellos.
En el entorno laboral, este enfoque puede formar parte de estrategias para manejar las exigencias cotidianas y sostener la concentración.
En ese marco, reducir las interrupciones digitales puede acompañar otras medidas destinadas a mejorar el bienestar durante la jornada.
Entre ellas, organizar los horarios para revisar mensajes, hacer pausas, separar los tiempos de trabajo y descanso y evitar que las notificaciones interrumpan de manera constante las actividades.
La decisión de silenciar el celular también puede funcionar como una forma de comunicar límites.
No responder de inmediato no implica necesariamente desinterés o falta de consideración: en muchos casos, significa que la persona eligió otro momento para atender el mensaje.
Del mismo modo, respetar los tiempos de respuesta de los demás contribuye a construir una comunicación menos dependiente de la inmediatez.
No existe una única manera correcta de usar el teléfono. La clave está en reconocer cuándo la conectividad permanente interfiere con el descanso, las tareas o los vínculos, y ajustar las notificaciones de acuerdo con las necesidades de cada situación.
En ocasiones, un cambio sencillo —como quitar el sonido de las alertas— puede ayudar a recuperar parte de ese control.