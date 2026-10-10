"- ¿Sabías que soy el 'admin' del grupo de la escuela? – me dijo Lázaro, hamacando las piernas colgadas en la silla mientras masticaba un chicle blanco.
Huellas invisibles
-No, no lo sabía – le respondí - ¿Y qué tal la responsabilidad?
¿Podés mantener el orden?
-¡Para nada! –contestó, con una sonrisa radiante y total desparpajo - . Los hago pelearse a todos. Cuando alguno me cae mal o dice una pavada, le hago un meme bien picante. Una vez le puse la cara de Mauro a un pimiento que parecía un pito y lo pasé a varios grupos. ¡Se re calentó!
-¿No te parece que eso es ofensivo, Laz?- quise saber.
-Naaaaaaaaaaa, me enseñaron que eso se llama humor negro, Ale. Vos no entendés nada - Y si Mauro se pone a llorar o algo así, le digo que es un trolo maricón y directamente lo elimino del grupo. Que se joda. Tampoco es un santo; a veces él también me molesta.
Entre preocupada e impresionada, porque lo que estaba escuchando y viendo no era propio del Lázaro que yo conocía, le pregunté:
-¿Y tus papás saben que hacés eso?
Mauro soltó una carcajada a garganta limpia, como si acabara de escuchar el chiste más gracioso de su vida.
-¿Vos creés que soy idiota, Ale? Nos reímos todos un rato y hago click en 'eliminar para todos'. Borro los memes, los insultos y listo. Después pongo: "Perdón, me equivoqué de sticker" y encima quedo como educado. Si mis papás vieran lo que hago, me matan. Cuando mi mamá revisa el WhatsApp a la noche, lo único que ve son fotos de alguna tarea, que alguno pida algo que no alcanzó a copiar y un par de "hola" y "chau". Nada más. Mi chat queda re-tranqui.
Me quedé pensativa y en silencio unos segundos, procesando la frialdad técnica del asunto.
-Vale decir que tenés un sistema de encubrimiento impecable...
-¡Obvio! – aseguró él para después hacer un globo con su chicle y reventarlo - El secreto del crimen perfecto es no dejar pruebas, ¿no te parece?"
La convivencia con dinámicas de acoso y manipulación en el entorno digital, combinada con una capacidad técnica sorprendente para eludir la supervisión adulta es una realidad cada vez más frecuente entre niños y adolescentes. La destreza que tienen para editar imágenes o administrar grupos y el marcado desfasaje entre la madurez tecnológica y el desarrollo emocional es realmente impactante. El dominio de los mecanismos de las plataformas para ejercer control, burlarse y borrar sus huellas roza lo delictivo, careciendo de la sensibilidad necesaria para dimensionar el impacto que los propios actos tienen en la autoestima y el bienestar de los otros.
A diferencia del acoso escolar tradicional, el entorno digital añade características que intensifican el problema, como la inmediatez, la masividad de la difusión y la distancia física, la cual adormece la empatía al evitar el contacto directo con el dolor ajeno. Además, herramientas como la función de eliminar mensajes para todos generan una falsa ilusión de irresponsabilidad, donde la ausencia de pruebas se equipara erróneamente a la inexistencia del daño. Esta dinámica pone al descubierto la fragilidad del control parental basado únicamente en la revisión de los dispositivos. Un historial limpio de chat ya no garantiza un comportamiento respetuoso ni un uso saludable de la tecnología.
Frente a esta realidad, la respuesta adulta no puede limitarse a la prohibición o a la inspección reactiva de los dispositivos. Resulta imprescindible trascender el control técnico para enfocar los esfuerzos en una auténtica alfabetización digital y emocional. Esto implica enseñar que los límites éticos y el respeto son tan válidos en el plano virtual como en el presencial, promoviendo espacios de diálogo donde se cuestionen conceptos como la falsa neutralidad del humor negro y la presión social en las redes. En última instancia, el verdadero desafío consiste en formar el criterio moral de los niños y adolescentes, garantizando que entiendan que cada acción digital tiene consecuencias reales en la vida de los demás, con independencia de si el mensaje se borra o permanece visible en una pantalla.