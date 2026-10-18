Tradición

¿Por qué el Día de la Madre se celebra el tercer domingo de octubre en Argentina?

A diferencia de muchos países que homenajean a las madres en mayo, en Argentina la fecha quedó establecida en octubre por una tradición vinculada con el calendario católico. El origen se remonta a 1931 y a una celebración dedicada a la maternidad de la Virgen María.