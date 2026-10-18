Cada tercer domingo de octubre, las familias argentinas se reúnen para celebrar el Día de la Madre. La fecha forma parte de las costumbres más arraigadas del calendario familiar, pero tiene una particularidad: mientras en buena parte del mundo el homenaje se realiza en mayo, en Argentina se mantiene en octubre.
¿Por qué el Día de la Madre se celebra el tercer domingo de octubre en Argentina?
A diferencia de muchos países que homenajean a las madres en mayo, en Argentina la fecha quedó establecida en octubre por una tradición vinculada con el calendario católico. El origen se remonta a 1931 y a una celebración dedicada a la maternidad de la Virgen María.
La explicación está relacionada con una tradición religiosa que se incorporó a las celebraciones populares y que, con el paso del tiempo, se consolidó como una fecha propia del país.
En 2026, el Día de la Madre se celebra este domingo 18 de octubre. Aunque la jornada cambia de fecha cada año, conserva el mismo criterio: se conmemora el tercer domingo del mes.
Para comprender por qué se eligió ese momento del calendario, es necesario volver a una decisión tomada en 1931 y a un acontecimiento religioso que se remonta al siglo V.
¿Cuál es el origen del Día de la Madre en Argentina?
La elección de octubre está vinculada con la tradición católica y, en particular, con la festividad de la Maternidad de la Virgen María. En 1931, el papa Pío XI dedicó el 11 de octubre a la Divina Maternidad de María, una conmemoración relacionada con el Concilio de Éfeso, celebrado en el año 431.
En ese concilio, una asamblea de autoridades eclesiásticas reconoció a María como Madre de Cristo dentro de la doctrina cristiana. El acontecimiento quedó asociado con la celebración religiosa que, muchos siglos después, influyó en la elección de la fecha argentina para homenajear a las madres.
En aquel contexto, el Gobierno argentino, encabezado por José Félix Uriburu, tomó como referencia esa conmemoración. La propuesta fue celebrar el Día de la Madre el domingo anterior o posterior al 11 de octubre, de modo que el homenaje coincidiera con el fin de semana más próximo a la fecha religiosa.
Con los años, la costumbre terminó consolidándose en el tercer domingo de octubre. Así, una celebración inicialmente vinculada con el calendario litúrgico pasó a formar parte de las tradiciones familiares y sociales del país.
Este recorrido histórico permite entender por qué la fecha argentina no coincide con la de otros lugares. No se trata de una elección relacionada con la llegada de la primavera ni con una fecha comercial internacional, sino de una tradición que tiene sus raíces en la historia religiosa local.
También es importante distinguir entre el origen de la fecha y el significado que tiene en la actualidad. Aunque el antecedente está ligado al catolicismo, el Día de la Madre se convirtió en una jornada de reconocimiento que alcanza a familias con distintas creencias y formas de organización.
¿Por qué en otros países el Día de la Madre se celebra en mayo?
La fecha del Día de la Madre no es universal. Cada país adoptó su propia tradición, de modo que las celebraciones pueden variar según la historia, las costumbres y las decisiones que se tomaron en cada sociedad.
En Estados Unidos, por ejemplo, el Día de la Madre se celebra el segundo domingo de mayo. La conmemoración moderna estuvo impulsada por Anna Jarvis, quien promovió un homenaje público a las madres a comienzos del siglo XX.
En 1914, el presidente estadounidense Woodrow Wilson proclamó oficialmente el segundo domingo de mayo como fecha nacional para la celebración.
Esa tradición se extendió a numerosos países, incluidos varios de América Latina y Europa. Por eso, en buena parte del calendario internacional, mayo quedó asociado con el homenaje a las madres.
Argentina, en cambio, mantuvo octubre como resultado de su propio recorrido histórico. La diferencia muestra cómo una misma celebración puede tener fechas distintas sin que exista una única jornada obligatoria para todos los países.
Además, las costumbres no siempre permanecen ligadas a su origen. En Argentina, la celebración de octubre trascendió su referencia religiosa y se convirtió en una oportunidad para reunirse, compartir una comida, hacer regalos o expresar afecto.
La fecha también adquirió relevancia comercial: en los días previos suele aumentar la demanda de flores, indumentaria, productos de cuidado personal, joyería y propuestas gastronómicas. Sin embargo, esa dimensión se desarrolló alrededor de una tradición anterior y no explica por sí sola por qué se eligió octubre.
¿El Día de la Madre tiene una fecha fija todos los años?
No. En Argentina, el Día de la Madre no se celebra siempre el mismo día del mes, sino el tercer domingo de octubre. Por eso, la fecha puede variar de un año a otro, aunque se mantiene dentro del mismo período del calendario.
En 2026, por ejemplo, corresponde al domingo 18 de octubre. La regla permite identificar la celebración sin necesidad de memorizar una fecha numérica: alcanza con ubicar el tercer domingo del mes.
Esta característica también explica por qué conviene consultar el calendario cuando se organizan reuniones familiares, viajes o actividades para homenajear a las madres. El día cambia, pero la tradición permanece.
Más allá de su origen, la jornada puede tener significados diferentes para cada familia. Para algunas personas es una oportunidad de reunirse con sus madres y abuelas; para otras, un momento para recordar a quienes ya no están o para reconocer a las personas que cumplen funciones de cuidado y acompañamiento.
También puede ser una fecha sensible para quienes atraviesan situaciones de duelo, dificultades familiares o experiencias complejas relacionadas con la maternidad. Por eso, no todas las personas viven la celebración de la misma manera, y el homenaje no necesita ajustarse a un único modelo familiar.