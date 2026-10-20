Salud y prevención

Día Mundial de la Osteoporosis: cuáles son los síntomas, los factores de riesgo y cómo cuidar los huesos

Cada 20 de octubre se busca generar conciencia sobre una enfermedad que debilita los huesos y puede avanzar durante años sin provocar molestias. La detección temprana, la actividad física, una alimentación adecuada y la evaluación médica son claves para reducir el riesgo de fracturas y preservar la movilidad.