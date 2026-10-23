Hay prendas que ya no entran en el placard, cajas que permanecen cerradas durante años y objetos que ocupan espacio aunque no tengan ninguna utilidad en la vida cotidiana.
¿Por qué nos cuesta tanto desprendernos de objetos que ya no usamos? La explicación detrás del apego emocional
Ropa que quedó guardada durante años, regalos que nunca utilizamos y recuerdos que no queremos perder: conservar cosas no siempre responde a una necesidad práctica. La psicología estudia cómo las pertenencias se relacionan con la memoria, la identidad y la sensación de seguridad, y por qué decidir qué dejar ir puede resultar difícil.
Sin embargo, cuando llega el momento de descartarlos, aparece la duda: ¿y si algún día los necesitamos?, ¿qué pasa si después nos arrepentimos?, ¿por qué cuesta tanto desprenderse de algo que ya no usamos? La dificultad para deshacerse de las pertenencias no depende únicamente de su valor económico o de su utilidad.
Diversos estudios en psicología muestran que los objetos también pueden representar recuerdos, vínculos personales, aspectos de nuestra identidad y una fuente de seguridad emocional.
Los objetos que conservamos también guardan recuerdos
Una de las razones por las que cuesta desprenderse de ciertas pertenencias es que no las percibimos solamente como cosas materiales. Muchas funcionan como recordatorios de personas, momentos y etapas de la vida. Una carta, una prenda heredada o un objeto que perteneció a alguien querido pueden adquirir un significado que va mucho más allá de su función original.
La investigación sobre el apego emocional a las posesiones identifica, entre otros factores, el uso de los objetos para conservar recuerdos autobiográficos. Un estudio publicado en 2019 en la revista European Journal of Psychology Open encontró una asociación entre distintas formas de apego a las pertenencias y los síntomas relacionados con la acumulación.
Entre los factores analizados figuraba precisamente la tendencia a utilizar objetos como depósitos de recuerdos personales.
Esto ayuda a comprender por qué tirar un objeto puede sentirse, en determinadas circunstancias, como si también se estuviera dejando atrás una parte de la propia historia. La persona no necesariamente quiere conservar una camisa vieja por la camisa en sí, sino por lo que representa: un viaje, una relación, una celebración o una época que recuerda con cariño.
Sin embargo, conservar un recuerdo no exige mantener todos los objetos asociados con él. Una fotografía, una carta digitalizada o una pequeña selección de pertenencias pueden ayudar a preservar la historia sin necesidad de guardar cada elemento.
También es importante distinguir entre el valor emocional y el valor práctico. Un objeto puede ser significativo aunque no tenga utilidad cotidiana, pero eso no significa que sea necesario conservar indefinidamente todo aquello que alguna vez tuvo importancia.
El miedo a arrepentirse y la sensación de que algún día podría servir
Otra dificultad aparece cuando pensamos en el futuro. Aunque una pertenencia lleve años sin utilizarse, puede resultar complicado descartarla ante la posibilidad de necesitarla más adelante.
La idea de que algo podría volver a ser útil funciona como una justificación para postergar la decisión. A veces se trata de una posibilidad concreta; otras, de una situación hipotética que nunca llega a ocurrir. El problema es que, mientras esa duda permanece abierta, el objeto sigue ocupando espacio y la decisión se aplaza.
La investigación sobre las dificultades para desprenderse de las posesiones también señala la influencia de las creencias relacionadas con los objetos, la toma de decisiones y el malestar que puede producir la idea de perderlos.
Un modelo cognitivo-conductual del trastorno de acumulación, analizado en estudios clínicos y no clínicos, contempla el apego a las pertenencias, las dificultades para procesar información y determinadas creencias sobre la importancia de conservarlas.
En la vida cotidiana, esto puede traducirse en guardar ropa que ya no se usa, electrodomésticos que dejaron de funcionar o cajas de artículos comprados para una ocasión que nunca llegó. Cada objeto queda asociado a una posibilidad futura y desprenderse de él parece cerrar esa opción.
Una manera de revisar esta conducta es preguntarse si existe una posibilidad real de volver a utilizarlo y qué tan probable es que eso ocurra. También puede ser útil considerar cuánto tiempo lleva guardado, si podría reemplazarse fácilmente y qué espacio ocupa en la casa.
No se trata de obligarse a tirar cosas ni de descartar por descartar, sino de diferenciar entre una necesidad concreta y una posibilidad imaginada que mantiene la decisión en suspenso.
Cuando las pertenencias se convierten en una parte de nuestra identidad
Los objetos también pueden representar quiénes somos o quiénes fuimos. La ropa de una etapa anterior, los libros relacionados con una profesión, los recuerdos de un viaje o los elementos vinculados con una actividad abandonada pueden conservarse porque simbolizan una parte de nuestra identidad.
Desprenderse de ellos puede despertar preguntas que van más allá del orden doméstico: qué lugar ocupa hoy esa etapa en nuestra vida, si estamos preparados para dejarla atrás o qué significa renunciar a algo que alguna vez nos definió.
Un artículo de revisión publicado en Current Opinion in Psychology en 2021 analizó cómo el apego a las posesiones influye en las distintas etapas del proceso de desprenderse de ellas, desde decidir dejar de utilizarlas hasta elegir qué hacer con cada objeto. Los autores destacan que los vínculos emocionales tienen un papel importante en esas decisiones.
Por eso, revisar un placard o vaciar un cajón puede convertirse en una tarea emocionalmente más compleja de lo esperado. No solo hay que decidir qué conservar, sino también aceptar que algunas costumbres, proyectos o formas de vida quedaron atrás.
En estos casos, puede ayudar cambiar la pregunta. En lugar de pensar qué parte de nuestra historia perderíamos al descartar una pertenencia, conviene preguntarse qué representa y de qué manera podría conservarse su significado sin mantener necesariamente el objeto físico.
Guardar una fotografía, escribir la historia detrás de una pieza o seleccionar uno o dos elementos representativos puede ser una alternativa para quienes desean preservar esos recuerdos.
Cómo empezar a desprenderse de lo que ya no usamos sin sentir culpa
Ordenar la casa no tiene por qué convertirse en una jornada agotadora ni en una sucesión de decisiones definitivas. Cuando hay apego emocional, avanzar de manera gradual permite revisar las pertenencias con mayor tranquilidad.
Estas estrategias prácticas pueden ayudar a empezar:
Elegir una categoría pequeña. En lugar de vaciar todo el placard, comenzar por un cajón, una caja o las prendas que hace tiempo no se utilizan.
Separar la utilidad del recuerdo. Preguntarse si se conserva un objeto porque sirve, porque tiene un significado especial o por miedo a necesitarlo algún día.
Evitar decidir todo de una vez. Si una pertenencia genera demasiadas dudas, se puede dejar para otra ocasión y continuar con elementos sobre los que exista mayor claridad.
Conservar una muestra representativa. En el caso de cartas, dibujos, recuerdos de viajes o prendas con valor sentimental, elegir los más significativos puede ser suficiente para preservar una etapa.
Buscar otros destinos para los objetos. Si están en buen estado, donarlos, venderlos o regalarlos puede permitir que otra persona los utilice. Antes de hacerlo, conviene comprobar que se encuentren en condiciones adecuadas.
No convertir el orden en una competencia. Cada persona tiene necesidades y tiempos diferentes. La cantidad de objetos que conserva alguien no determina por sí sola su bienestar emocional.
También puede ser útil reconocer que desprenderse de una pertenencia no significa rechazar a la persona que la regaló ni borrar una experiencia. El significado de un vínculo no depende exclusivamente de mantener un objeto en casa.
Si la dificultad para descartar cosas provoca un malestar intenso, genera conflictos frecuentes o impide utilizar habitaciones y espacios del hogar, conviene consultar con un profesional de salud mental. La acumulación excesiva puede estar asociada con un trastorno específico que requiere evaluación y tratamiento, pero no debe confundirse con el apego habitual a algunos recuerdos.
En definitiva, aprender a desprenderse de lo que ya no usamos no implica deshacerse de la historia personal. Se trata de reconocer qué cosas siguen teniendo un lugar importante en el presente y cuáles permanecen guardadas únicamente por miedo, culpa o indecisión.
Conservar algunos objetos significativos puede ser una forma de cuidar los recuerdos; revisar los demás permite recuperar espacio y decidir con mayor conciencia qué queremos mantener en nuestra vida cotidiana.