Vida cotidiana

¿Por qué nos cuesta tanto desprendernos de objetos que ya no usamos? La explicación detrás del apego emocional

Ropa que quedó guardada durante años, regalos que nunca utilizamos y recuerdos que no queremos perder: conservar cosas no siempre responde a una necesidad práctica. La psicología estudia cómo las pertenencias se relacionan con la memoria, la identidad y la sensación de seguridad, y por qué decidir qué dejar ir puede resultar difícil.