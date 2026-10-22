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Cómo evitar el olor a humedad en la ropa cuando tarda en secarse

Dejar las prendas demasiado tiempo dentro del lavarropas, tenderlas sin suficiente ventilación o descuidar la limpieza del electrodoméstico son errores que pueden favorecer los malos olores. Qué tener en cuenta para mantener la ropa fresca, incluso en los días lluviosos y húmedos.