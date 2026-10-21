Cuidado de la piel

Protector solar: cuál elegir según tu tipo de piel y qué tener en cuenta antes de comprarlo

La piel grasa, seca, sensible o con tendencia al acné no necesita necesariamente la misma textura de protector solar. Qué características conviene buscar en cada caso, por qué es importante elegir un producto de amplio espectro y cuáles son las recomendaciones para usarlo correctamente.