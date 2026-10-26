En Argentina

Quemaduras en niños: la mitad de las víctimas son menores y el 90% de los casos ocurre en el hogar

Las quemaduras representan un riesgo importante durante la infancia y muchas se producen en situaciones cotidianas, como cocinar, tomar mate o preparar el baño. La Fundación Benaim estima que, de las 200.000 personas que sufren quemaduras por año en el país, unas 100.000 son niños.