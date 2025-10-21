La Cámara Electoral frenó al Gobierno y ordenó difundir los resultados por distrito
La Cámara Nacional Electoral ordenó que el escrutinio provisorio de las legislativas se publique provincia por provincia. Fue tras un reclamo de Fuerza Patria. El Gobierno pretendía mostrar los datos unificados.
El simulacro de la DINE, realizado en el Correo Argentino, desató críticas opositoras. Foto: Ministerio del Interior
La Cámara Nacional Electoral resolvió este martes un punto clave de cara a las elecciones legislativas del 26 de octubre: los resultados provisorios deberán difundirse exclusivamente por distrito electoral. La decisión se tomó tras un planteo de Fuerza Patria, que cuestionó el esquema que el Gobierno usó en el simulacro del fin de semana.
En ese ensayo, el Ejecutivo presentó los datos consolidados por fuerza a nivel nacional, sumando los votos de La Libertad Avanza en los 24 distritos frente a los de Fuerza Patria, que sólo compite en 13. Para los jueces del tribunal electoral, eso podía inducir a error y afectar la confianza pública.
Los camaristas Daniel Bejas, Alberto Dalla Via y Santiago Corcuera dispusieron entonces que el escrutinio provisorio se publique "por distrito electoral", como lo establecen la Constitución y el Código Electoral Nacional.
Sin margen de interpretación
La resolución subraya que no hay posibilidad legal de presentar los resultados legislativos como si se tratara de una elección presidencial, donde sí existe un distrito único nacional. El objetivo: evitar que se proyecte una imagen distorsionada de la representación real de cada fuerza.
El tribunal también recordó que el escrutinio provisorio no tiene valor jurídico, y que su organización depende del Poder Ejecutivo, que lo delegó en el Correo Oficial y en una empresa privada.
El Gobierno pretendía mostrar los datos unificados.
Advertencias previas y estándares internacionales
La Cámara ya había advertido que la Dirección Nacional Electoral debe informar con claridad la naturaleza del conteo provisorio y sus diferencias con el definitivo, que sí tiene efectos legales y es competencia exclusiva de la justicia.
Citando directrices internacionales, los jueces remarcaron que toda difusión anticipada debe ser objetiva y neutral en términos partidarios. Señalaron además que el orden de carga y el momento de publicación pueden generar percepciones equivocadas.
El escrutinio provisorio no tiene validez jurídica, pero influye en la percepción pública.
Un sistema federal en juego
La resolución apunta al corazón del sistema representativo argentino: cada provincia y la Ciudad de Buenos Aires eligen legisladores de forma autónoma. Por eso, agrupar los votos por fuerza nacional puede desdibujar el panorama real que sale de las urnas.
La Cámara concluyó ordenando que la publicación del conteo “respete la división por distrito electoral”. Las firmas que respaldan el fallo son las de Bejas, Dalla Via y Corcuera, junto a los secretarios Hernán Gonçalves Figueiredo y Sebastián Schimmel.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.