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Aprobado por Senadores

Impulsan un programa para la convivencia deportiva

La Cámara alta santafesina dio media sanción al plan contra la violencia deportiva y respaldó al Estatuto del Periodista, en una sesión con fuerte debate social.

El Senado dio media sanción al plan de prevención de violencia en el deporte. Foto: Flavio RainaEl Senado dio media sanción al plan de prevención de violencia en el deporte. Foto: Flavio Raina
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La Cámara de Senadores aprobó por unanimidad un programa para promover la convivencia en el deporte y desterrar la violencia, presentado por el senador Armando Traferri (PJ-San Lorenzo).

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El legislador agradeció el acompañamiento de sus pares y la intervención del secretario de Deportes, Fernando Maletti, en las reuniones previas al tratamiento de la iniciativa. "Consideramos fundamental que el Estado provincial acompañe y fortalezca el trabajo que realizan diariamente dirigentes, entrenadores, profesores y voluntarios", dijo.

El expediente que crea el Programa Provincial de Prevención de la Violencia y Promoción de la Convivencia en el Deporte pasó a Diputados.

Habrá intensa actividad este jueves 3 de septiembre en la Legislatura santafesina.Créditos: Fernando NicolaRespaldan el Estatuto del Periodista ante el pedido de gremios de prensa. Créditos: Fernando Nicola

Por otra parte, ante un pedido de la Asociación de Prensa de Santa Fe y el Sindicato de Prensa de Rosario, en la que se expresa su preocupación ante la inminente derogación de la Ley Nacional N.º 12.908, correspondiente al Estatuto del Periodista Profesional, el cuerpo aprobó (al igual que en Diputados) una declaración de apoyo.

Se votó por unanimidad y hablaron los senadores Ciro Seisas (Rosario); Rubén Pirola (Las Colonias); Raúl Gramajo (9 de Julio); Orfilio Marcón (General Obligado), Rodrigo Borla (San Justo). Desde el estrado, el presidente provisional de la Cámara, Felipe Michlig (San Cristóbal) se expresó en el mismo sentido.

traferriLa iniciativa sobre convivencia deportiva fue impulsada por Armando Traferri

Durante las manifestaciones también se expresó preocupación por la situación de las universidades públicas y el incumplimiento, por parte del gobierno nacional, de la Ley de Financiamiento Universitario. Se destacó la lucha de las marchas que reclaman por esa situación.

Seisas vinculó con "los discursos de odio promovidos" desde el poder los "ataques en las redes" contra las universidad y la prensa. Alcides Calvo, Leonardo Diana, Raúl Gramajo y Rodrigo Borla hablaron de la chance que significó en sus vidas (y para el país) la universidad pública y gratuita.

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