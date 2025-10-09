Recompensa de $10 millones para quien aporte datos sobre una mujer prófuga en Campana
El Ministerio de Seguridad Nacional publicó una resolución que ofrece una recompensa millonaria para quienes aporten datos que permitan capturar a Carla Vanina Galli, apodada “Colo”. Está prófuga desde mayo, tras ser condenada por matar a la pareja de su hija en 2018.
El Ministerio de Seguridad de la Nación lanzó una convocatoria pública ofreciendo una recompensa de 10 millones de pesos a toda persona que aporte información útil para dar con el paradero de Carla Vanina Galli, una mujer condenada por homicidio agravado por el uso de arma de fuego y actualmente prófuga de la Justicia.
Según el texto oficial, Galli —conocida como “Colo”— fue condenada el 26 de mayo de 2025 por el Tribunal en lo Criminal N° 1 del Departamento Judicial de Zárate-Campana, en la provincia de Buenos Aires.
La Justicia la halló culpable del asesinato de Héctor Sebastián Martínez, quien mantenía una relación sentimental con su hija. Desde entonces, permanece en condición de prófuga, y sobre ella pesa una orden de captura nacional e internacional emitida el 28 de mayo de este año.
Fue condenada por homicidio agravado
Una historia que se remonta a 2018
El hecho que derivó en la condena ocurrió el 11 de diciembre de 2018, alrededor de las 23:30 horas, en el río Carabelas, en la zona insular de Campana. De acuerdo con la investigación, Galli se encontraba a bordo de una canoa motorizada cuando disparó contra Martínez, causándole la muerte.
El caso estuvo a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 2 de Zárate-Campana, dirigida por la fiscal Ana Laura Brizuela, y posteriormente intervino el Tribunal en lo Criminal N° 1, que dictó la condena.
Luego de conocerse la sentencia, Galli desapareció. Las autoridades intentaron localizarla en su último domicilio conocido, una quinta llamada “Lily”, ubicada sobre el río Carabelas, pero no hallaron rastros de ella. Desde entonces, la Justicia intensificó la búsqueda y, tras no lograr avances, solicitó formalmente al Ministerio de Seguridad la publicación de una recompensa para incentivar nuevas pistas.
A través de la Resolución 1195/2025, el Ministerio de Seguridad dispuso una recompensa de $10.000.000 “dentro del territorio de la República Argentina” destinada a quienes, sin haber participado en el delito, puedan brindar datos certeros que contribuyan a la captura de la condenada.
Las personas que posean información sobre su paradero pueden comunicarse de manera gratuita y confidencial al número 134, correspondiente al Programa Nacional de Recompensas, dependiente de la Dirección Nacional de Normativa y Relaciones con los Poderes Judiciales y los Ministerios Públicos de esa cartera.
El texto oficial aclara que el pago de la recompensa será efectuado por el Ministerio de Seguridad, o en el lugar que éste determine, “previo informe de la autoridad interviniente sobre el mérito de la información brindada”, con el objetivo de preservar la identidad de quien colabore.
Además, la cartera instruyó a las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales a difundir y publicar en todas sus formas el afiche con la foto y los datos de Galli, mientras que la Dirección de Comunicación Institucional deberá garantizar su reproducción en medios escritos, radiales y televisivos de alcance nacional.
De acuerdo con la resolución, Carla Vanina Galli tiene 48 años, es de nacionalidad argentina y fue identificada con el DNI N° 25.670.418. Nació el 9 de noviembre de 1976 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es hija de Enrique Fernando Galli y Lily Clarita Vikki, y residía en la zona insular del partido de Campana.
La mujer mide aproximadamente 1,70 metros, pesa unos 80 kilos, tiene cabello rojizo, ojos claros y tez clara. En la comunidad local, era conocida por su apodo “Colo”.
Fuentes del caso señalan que Galli había mantenido una relación conflictiva con Martínez, pareja de su hija, lo que derivó en un vínculo tenso que terminó de la peor manera aquella noche de 2018 en las islas del Delta bonaerense.
El Programa Nacional de Recompensas, creado por la Ley N° 26.538, permite al Ministerio de Seguridad ofrecer sumas de dinero a quienes colaboren en la localización de personas prófugas o desaparecidas, o aporten información en casos complejos.
En este caso, el pedido fue realizado por la fiscal Brizuela y autorizado por la ministra Bullrich, en el marco de las atribuciones establecidas en la Ley de Ministerios y las resoluciones conjuntas que regulan el sistema.
La resolución ya está en vigencia desde este jueves, tras su publicación en el Boletín Oficial y permanecerá activa hasta que se logre la detención de Carla Vanina Galli.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.