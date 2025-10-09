Condenada por homicidio

Recompensa de $10 millones para quien aporte datos sobre una mujer prófuga en Campana

El Ministerio de Seguridad Nacional publicó una resolución que ofrece una recompensa millonaria para quienes aporten datos que permitan capturar a Carla Vanina Galli, apodada “Colo”. Está prófuga desde mayo, tras ser condenada por matar a la pareja de su hija en 2018.