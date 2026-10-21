La senadora nacional por Santa Fe, Carolina Losada, defendió la necesidad de sostener la obra pública y reclamó mejoras en las rutas nacionales que atraviesan la provincia. Durante una rueda de prensa, advirtió sobre las consecuencias económicas de la falta de infraestructura y señaló el impacto que tiene el deterioro de los caminos tanto en la producción como en la seguridad vial.
Losada defendió la obra pública y reclamó mejoras en las rutas nacionales de Santa Fe
Sostuvo que la infraestructura es clave para la producción y la seguridad vial. También se refirió al debate del Presupuesto 2027 que se debate en Diputados.
La legisladora puso el foco en la importancia de contar con corredores en condiciones para trasladar la producción hacia los puertos y reducir los costos logísticos. En ese sentido, sostuvo que la inversión en infraestructura no debe asociarse necesariamente con hechos de corrupción, sino que constituye una herramienta para impulsar el desarrollo económico.
“Creo en la obra pública. Creo que hay una obra pública que se tiene que hacer, que es la obra pública sin corrupción”, afirmó Losada al responder sobre la falta de acompañamiento del Gobierno nacional a las provincias en materia de obras, transporte y otras necesidades.
La senadora remarcó que Santa Fe tiene un papel estratégico en la actividad productiva y agroindustrial del país, por lo que consideró que el estado de las rutas representa un problema que excede el tránsito cotidiano y afecta el funcionamiento de la economía.
El impacto en la producción
Al explicar su postura, Losada vinculó el estado de la infraestructura vial con los costos que enfrentan las distintas actividades económicas. Según planteó, las rutas deterioradas dificultan el traslado de mercaderías, generan demoras y pueden obligar a los transportistas a realizar recorridos más extensos.
“Que haya obra pública hace que tengamos las mejores rutas para que los productos lleguen a nuestros puertos”, expresó la legisladora, al destacar la relevancia de la red vial para una provincia con una fuerte actividad industrial y agroexportadora.
En ese marco, advirtió que las dificultades en los caminos repercuten en la cadena de comercialización. Los mayores gastos de transporte, los daños que pueden sufrir los vehículos y las distancias adicionales que deben recorrer los camiones se trasladan a los costos de los productos.
“Si es más cara la logística y si los camiones se rompen y si los camiones tienen que dar toda una vuelta”, señaló, al describir algunas de las consecuencias económicas que atribuyó a la falta de infraestructura adecuada.
La senadora también hizo referencia a la dimensión humana del problema. Más allá de los efectos sobre la producción y los precios, sostuvo que el deterioro de las rutas nacionales representa un riesgo para quienes las utilizan diariamente.
“Hay vidas humanas que se pierden todos los días en las rutas nacionales”, afirmó, al justificar la necesidad de avanzar con medidas destinadas a mejorar las condiciones de circulación.
Emergencia vial
Entre las iniciativas que mencionó, Losada destacó un proyecto de emergencia vial para la provincia de Santa Fe, una propuesta que, según indicó, viene impulsando desde hace tiempo.
La legisladora señaló que la iniciativa fue trabajada con representantes de distintos espacios políticos y la presentó como un ejemplo de la posibilidad de construir acuerdos en torno a problemas que afectan a la provincia.
En su intervención, puso en valor la búsqueda de consensos entre las distintas fuerzas políticas, más allá de sus diferencias partidarias. En ese sentido, planteó la importancia de mostrar que es posible dialogar y alcanzar entendimientos para atender necesidades concretas.
El reclamo por las rutas se inscribe en una discusión más amplia sobre el papel del Estado nacional en el financiamiento de obras de infraestructura y el acompañamiento a las provincias. Para Santa Fe, la cuestión tiene especial relevancia por el movimiento de cargas vinculado con la producción agropecuaria, la actividad industrial y los puertos.
El debate del Presupuesto
Consultada sobre el proyecto de Presupuesto nacional y la manera en que se contemplarán las necesidades de las provincias, Losada aclaró que la iniciativa todavía se encontraba en tratamiento en la Cámara de Diputados y que aún no había ingresado formalmente al Senado.
Por ese motivo, explicó que su espacio político espera analizar el texto cuando llegue a la Cámara alta, antes de fijar una posición definitiva sobre su contenido.
“Lo que tratamos de hacer es empezar el análisis finito cuando ya ingresa al Senado”, explicó. Como antecedente, mencionó el tratamiento de otras iniciativas de gran extensión y complejidad, cuyos contenidos sufrieron modificaciones durante el debate parlamentario.
La senadora señaló que los cambios introducidos en Diputados pueden ser numerosos y sustanciales, por lo que consideró conveniente esperar la versión que finalmente llegue al Senado para realizar una evaluación detallada.
De esta manera, Losada vinculó la discusión presupuestaria con la necesidad de examinar las medidas concretas previstas para las provincias, aunque evitó anticipar una definición sobre el proyecto antes de que comience su tratamiento en la Cámara alta.
Mientras tanto, su planteo sobre la infraestructura volvió a poner en primer plano una de las demandas centrales de Santa Fe: contar con rutas en condiciones para sostener la actividad económica y reducir los riesgos para quienes circulan por los corredores nacionales.