El intendente de Venado Tuerto, Leonel Chiarella, contrajo matrimonio el pasado fin de semana con Nani Bombasaro y subió a redes la típica foto de parejas saludando desde el auto saliendo de la ceremonia. "Somos felices" escribió, y hubo fiesta en el camping de Camioneros en la ciudad del sur.
"Somos felices"
Casamiento y luna de miel al sur
El intendente de Venado Tuerto, Leonel Chiarella, contrajo matrimonio el pasado fin de semana con Nani Bombasaro.
La ahora esposa del líder nacional del radicalismo es oriunda de Villa Cañás y comparten la pasión xeneize ya que ambos son socios de Boca Juniors y se los ha visto en la popular alentando al equipo.
En esta ocasión, los novios se fueron de luna de miel al sur, y especialmente a Tierra del Fuego donde participaron de la vigilia por el Día del Veterano de Guerra de Malvinas. Además, Chiarella aprovechó el viaje y se reunió con dirigentes radicales del sur del país ante la mirada atenta de su flamante esposa que dio luz verde a las actividades.
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