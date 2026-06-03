Análisis político

Carlos Clemente: “La Argentina necesita diálogo real y dejar de pensar en la próxima elección”

El presidente del Foro de Integración y Desarrollo Regional analizó el escenario político nacional, planteó la necesidad de construir consensos y advirtió sobre los riesgos de profundizar las divisiones internas en un contexto de incertidumbre económica y social.