La Comisión de Poder Legislativo y Poder Ejecutivo recibió a expositores en la Cámara Baja
Durante el encuentro, se escucharon aportes de quienes solicitaron participar como oradores ante la comisión. El objetivo fue escuchar a las instituciones civiles y la ciudadanía.
La comisión sesionó este miércoles en el recinto de la Cámara de Diputados. Foto: Gentileza
Este miércoles, en el recinto de la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe, sesionó la Comisión de Poder Legislativo y Poder Ejecutivo de la Convención Reformadorade la Constitución santafesina. Durante el encuentro, integrantes de la comisión escucharon a distintos expositores que habían solicitado participar como oradores para presentar propuestas y reflexiones en torno a las temáticas que son de su competencia.
La jornada se desarrolló en un marco de apertura hacia las voces de particulares, e instituciones que quisieron realizar su aporte a la reforma de la Carta Magna. Los aportes de la ciudadanía, especialistas y actores institucionales resultan fundamentales para el trabajo que vienen llevando adelante los convencionales constituyentes.
El trabajo apunta a reformar atribuciones de los poderes Ejecutivo y Legislativo.
En esta Comisión se debaten reformas vinculadas al funcionamiento y atribuciones de los dos poderes políticos de gobierno. Examina artículos referidos a la Legislatura y al Poder Ejecutivo, con el objetivo de modernizar su estructura, fortalecer el equilibrio institucional y mejorar los mecanismos de representación, control y gestión del Estado.
Participaron oradores de universidades, organizaciones sociales y ciudadanía
Expusieron sus iniciativas ante los convencionales: Benito Aphalo, de la Cátedra Derechos Humanos de la UNR; Viviana Della Siega, integrante de la Asamblea Lesbotransfeminista; Tatiana Paterno, del Ministerio de Educación SPEP; Norberto Ferrari, de la Facultad de Derecho de la UNR; y los particulares Ricardo Roccardo, Rafael Eduardo Micheletti,Oscar Delgado, Marcos Crespi, Guillermo Marcelo Ruiz, Jorge Zárate, Bryan Mayer y Juan Pablo Prato.
