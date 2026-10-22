“Ejercicio de democracia”

Hasta el 4 de noviembre los italianos en Argentina pueden inscribirse para elegir los “Com.It.Es”

El cónsul general de Italia en Rosario recordó la fecha límite para votar los Comitati degli Italiani all’Estero. En la Bolsa de Comercio de Santa Fe, Filippo Romano habló sobre el impacto del acuerdo UE-Mercosur en las PyMEs santafesinas. Dejó un firme mensaje sobre el verdadero significado de la ciudadanía italiana.