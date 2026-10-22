"El interés por la ciudadanía italiana no debe ser simplemente para el pasaporte italiano. Ser ciudadano italiano conlleva deberes también, que son los deberes del ciudadano. La ciudadanía no es solamente un documento, es ser parte de una colectividad, ser parte de una sociedad, ser parte de la tradición, de la cultura y también de la lengua de un país”.
Hasta el 4 de noviembre los italianos en Argentina pueden inscribirse para elegir los “Com.It.Es”
El cónsul general de Italia en Rosario recordó la fecha límite para votar los Comitati degli Italiani all’Estero. En la Bolsa de Comercio de Santa Fe, Filippo Romano habló sobre el impacto del acuerdo UE-Mercosur en las PyMEs santafesinas. Dejó un firme mensaje sobre el verdadero significado de la ciudadanía italiana.
En el marco de su primera visita oficial a la ciudad, el Cónsul General de Italia en Rosario, Filippo Romano -Licenciado en Ciencias Políticas con orientación en Política Internacional-, mantuvo una intensa agenda institucional y económica que incluyó reuniones con senadores provinciales y encuentros en la Bolsa de Comercio local junto a su presidente y vicecónsul honorario, Juan Pablo Durando.
El diplomático enfatizó el calendario electoral de la colectividad italiana, recordando que Argentina alberga a la comunidad italiana más numerosa del mundo fuera de su país, con más de un millón de ciudadanos registrados oficialmente, de los cuales casi 185.000 residen en la jurisdicción consular de Rosario.
El llamado a las urnas
El motivo central que encabeza la agenda consular es la renovación de los Com.it.es (Comitati degli Italiani all’Estero), los órganos que representan a los ciudadanos italianos en el exterior ante las autoridades consulares y el Estado italiano.
Aunque los comicios se llevarán a cabo el 4 de diciembre, para poder ejercer el derecho al voto es requisito indispensable inscribirse previamente en el registro de electores.
Romano remarcó con firmeza la fecha límite: "Recordar a los electores italianos que tienen tiempo hasta el 4 de noviembre para anotarse y lo hagan, porque si no lo hacen, no podrán participar en estos comicios y quedarán afuera de este ejercicio de democracia".
Para participar -explicó- los ciudadanos que hayan cumplido 18 años al 4 de diciembre deben enviar una solicitud firmada acompañada por una copia de su DNI. El cónsul detalló las vías disponibles para el trámite.
"Lo pueden hacer a través de la plataforma digital Fast It, que es la plataforma que brinda los servicios consulares digitales a los italianos en el exterior, o pueden enviar por correo y por correo electrónico, o entregarla personalmente en la oficina del consulado general en Rosario".
Las PyMEs y el acuerdo UE-Mercosur
Durante su recorrido por la capital santafesina, el cónsul destacó las oportunidades de integración comercial entre la región y la economía italiana, especialmente para el entramado de PyMEs locales.
En relación con las dudas que genera la implementación del acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur, el diplomático fue categórico: "Sinceramente, no hay que tener temores. El acuerdo representa una gran oportunidad para ambos lados. Todas las empresas, las europeas, las empresas italianas y las argentinas, pueden beneficiarse mutuamente de este acuerdo".
Romano también ponderó la participación en iniciativas como el Santa Fe Business Forum, señalando el objetivo de lograr una mayor presencia de empresas italianas en la provincia y potenciar los lazos con emprendedores locales que importan maquinaria e insumos de Italia, una de las principales potencias manufactureras y exportadoras globales.
Educación, cultura y ciudadanía
La visita coincidió con la celebración de la 26ª edición de la Semana de la Lengua Italiana en el mundo, cuya promoción el cónsul definió como "uno de los objetivos prioritarios más importantes de mi misión".
Romano subrayó el patrimonio educativo común, recordando que Argentina cuenta con 9 escuelas paritarias italianas (entre ellas la Dante Alighieri) y una amplia red de cursos de idioma que constituyen la herencia directa de los primeros inmigrantes, quienes al llegar fundaban escuelas, mutuales y hospitales.
Asimismo, confirmó el compromiso consular para fortalecer las relaciones entre el ecosistema universitario e investigador italiano y las casas de altos estudios santafesinas.
Finalmente, al abordar la tramitación de las ciudadanías bajo la reforma de la legislación italiana sobre iure sanguinis aprobada en 2025, el cónsul compartió una reflexión profunda sobre el compromiso cívico y recordó que “la ciudadanía no es solamente un documento”.