En Santa Fe

Una ley busca proteger la salud mental en los ámbitos laborales

Los senadores aprobaron por unanimidad un proyecto que ya tenía media sanción de la otra cámara, de la diputada Silvana Di Stefano. Se espera dar "un salto cualitativo" en la labor de los comités de Salud y Seguridad en el Trabajo que rigen en el ámbito público y privado.