Por una Santa Fe "honesta"

Compromiso Federal apuesta a la renovación: "Hay que terminar con la política de las promesas incumplidas"

Pedro Rico, Sebastián Moreira y Leandro Fontareto visitaron la redacción de El Litoral para dialogar sobre el proceso de expansión del partido en la provincia. Fuertes críticas a la gestión municipal en los barrios del norte y la búsqueda de una identidad propia, lejos de las alianzas tradicionales.