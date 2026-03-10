Compromiso Federal apuesta a la renovación: "Hay que terminar con la política de las promesas incumplidas"

El escenario político santafesino comienza a mostrar nuevos movimientos de cara al futuro electoral. En una visita a la redacción de El Litoral, Pedro Rico y Sebastián Moreira y Leandro Fontareto, referentes de Compromiso Federal, analizaron el presente de su espacio y marcaron una hoja de ruta clara: potenciar la identidad del partido a nivel nacional y provincial, apostando a la "verdad" como herramienta principal para combatir el desencanto ciudadano.
Identidad propia y expansión territorial
Históricamente vinculado a diversas alianzas, especialmente dentro del peronismo, Compromiso Federal busca hoy un camino independiente. "Estamos tratando de ponerle más énfasis al partido en sí y no hacer ninguna alianza, sino ir con nuestro propio nombre", explicó Pedro Rico.
El objetivo es ambicioso: presentar candidatos en todas las localidades posibles para consolidar una personería nacional robusta. Tras haber logrado recientemente una banca en el Concejo de Sauce Viejo, el espacio apunta a sumar intendentes y presidentes comunales bajo las banderas de la justicia social y el bienestar general, pero con una mirada renovada. "Hay cosas que hay que cambiar; hoy los gremios, por ejemplo, no están teniendo la participación que deberían tener con el trabajador", señaló el dirigente.
La deuda histórica con el norte de la ciudad
Al analizar la realidad de la capital provincial, el diagnóstico de Rico es crítico respecto a la desigualdad urbana. Según los referentes, existe una Santa Fe de dos velocidades: un centro estéticamente cuidado y un norte postergado.
"Vivimos arreglando plazas y paseos que no duran ni dos años. El nuevo intendente cambia dos juejuitos y nos olvidamos del norte, donde realmente no hay agua, no llega el gas y faltan cloacas", denunció Rico.
Para el partido, la prioridad debe virar hacia las obras de infraestructura básica que, aunque no se ven por estar "bajo tierra", son las que transforman la calidad de vida. En este sentido, Sebastián Moreira, conocedor de la realidad barrial, enfatizó la necesidad de un plan de asfalto definitivo: "El ripio ya es parte del pasado; necesitamos calles de penetración e iluminación real".
Renovación y cercanía: el hartazgo del vecino
Uno de los pilares de esta nueva etapa de Compromiso Federal es la incorporación de cuadros jóvenes y dirigentes que caminen el territorio fuera de los calendarios electorales. Moreira subrayó que el vecino se siente defraudado por la "mentira" constante.
"Es lamentable la promesa incumplida. Van al barrio, prometen cambiar la vida de la gente y, una vez que llegan al poder, se olvidan. Nosotros planteamos que las decisiones no se pueden tomar desde una oficina; el vecino debe ser el protagonista", afirmó Moreira.
Un llamado a la honestidad política
Hacia el cierre de la charla, los dirigentes coincidieron en que la política debe recuperar la palabra empeñada. Rico fue tajante respecto al rol de los legisladores: "Hay que ir con la verdad. Un concejal puede presentar proyectos, pero no siempre tiene la mayoría para ejecutarlos. Prometer pavimentar todo un barrio cuando no se tienen las herramientas es mentir, y la mentira termina en desastre".
Actualmente, el partido se encuentra en un proceso de ampliación de afiliados en localidades como Recreo, Monte Vera, Laguna Paiva, Ángel Gallardo y la zona de la costa, además de mantener una fuerte presencia en Rosario y Casilda.