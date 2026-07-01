Sigue la disputa en el Congreso

Un fallo volvió a frenar la elección del Defensor nacional de Niños, Niñas y Adolescentes

El Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 6 declaró nula la conformación de la Comisión Bicameral encargada de designar la conducción del órgano, paralizando nuevamente el proceso de selección.