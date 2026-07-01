La disputa en el Congreso por la Defensoría de Niñez de la Nación volvió a foja cero.
Un fallo volvió a frenar la elección del Defensor nacional de Niños, Niñas y Adolescentes
El Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 6 declaró nula la conformación de la Comisión Bicameral encargada de designar la conducción del órgano, paralizando nuevamente el proceso de selección.
El fallo del juez Enrique Lavié Pico, a cargo del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 6, hizo lugar al amparo presentado por los senadores Anabel Fernández Sagasti y Daniel Bensusán y declaró nula la conformación de la Comisión Bicameral Permanente del Defensor de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.
La sentencia puso el foco en un punto muy concreto: el reparto de las cinco bancas que corresponden al Senado dentro de la bicameral. Según el juez, el bloque “La Libertad Avanza” y el bloque “Justicialista” cuentan con 21 senadores cada uno, pero el primero recibió dos representantes y el segundo ninguno. En cambio, espacios integrados por menos legisladores, como la UCR o el PRO, sí obtuvieron un lugar.
Para el magistrado, no hubo explicación suficiente para esa distribución desigual. En sus fundamentos remarcó que el decreto “fue dictado al margen de la normativa”, que contradijo tanto el reglamento del Senado como la ley que creó la comisión, y que la exclusión de los actores produjo “un perjuicio concreto y directo” sobre su derecho a participar del órgano.
Actividad suspendida
Tras conocerse el fallo, las autoridades de la bicameral suspendieron la reunión convocada para esta semana, en la que el oficialismo pretendía avanzar con cambios en el reglamento del concurso público.
La bicameral, presidida por la senadora Vilma Bedia y el diputado Nicolás Mayoraz, venía de aprobar días atrás la nulidad del proceso realizado en 2025, bajo el argumento de que la terna ya había caducado por el vencimiento del plazo de 180 días para su tratamiento en el Senado.
Esa maniobra había abierto una nueva controversia. La terna compuesta por María Paz Bertero, Matías Robledo y Héctor Vito ya había sido avalada por la Cámara de Diputados en octubre del año pasado, pero La Libertad Avanza y bloques aliados interpretaron que el procedimiento había “caído” y resolvieron reiniciarlo con un nuevo concurso. Ahora, con la nulidad judicial sobre la integración de la bicameral, también queda frenado ese intento de reiniciar la convocatoria.
Reglamento observado
La resolución judicial se conoció en paralelo con otro frente de presión. Organizaciones de la sociedad civil que trabajan con infancias ya habían advertido que la reforma del reglamento que el oficialismo buscaba tratar “viola explícitamente las normativas vigentes”. Al mismo tiempo, el colectivo Infancia en Deuda se presentó en la causa como amicus curiae, mientras desde el peronismo insistían en que la comisión estaba mal integrada desde su origen.
La última conformación de la bicameral contiene a las senadoras Vilma Bedia, Carmen Álvarez Rivero, Gabriela Valenzuela y Victoria Huala, y por los diputados Nicolás Mayoraz, Soledad Mondaca, Santiago Santurio, Juan Carlos Molina y Blanca Osuna. Fue precisamente esa mayoría la que dio por terminado el concurso anterior y habilitó la idea de redactar un nuevo reglamento “de foja cero”. El fallo de Lavié Pico no ingresa en el fondo de ese debate, pero condiciona todo el procedimiento que vuelve a paralizarse, mientras la Defensoría sigue vacante en su conducción.