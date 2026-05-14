Cruces e impugnaciones

Anularon el concurso para ocupar la Defensoría de Niñez y se abrió otra polémica en el Congreso

Con nueva conformación de mayoría oficialista, la Comisión Bicameral dio por vencido el proceso público realizado en 2025, que tenía una terna aprobada en Diputados. La oposición denunció irregularidades y anticipó que judicializará la resolución.