Lunes: reunión con diputados y senadores nacionales de la Libertad Avanza para ajustar la agenda parlamentaria luego del receso invernal. Martes, convocatoria a la Mesa Política y tercera conferencia de prensa del vocero Adrián Ravier quien, superado el mal trago por la situación del su antecesor Manuel Adorni (quien sigue investigado por la Justicia por presunto enriquecimiento ilícito) volverá a referirse a los logros del gobierno.
Con una pausa mundialista, la semana del gobierno ya apunta a fondo hacia 2027
A las 15 el presidente Milei reúne a legisladores de LLA para avanzar en la reforma de la carta orgánica del Banco Central. Reuniones y discursos, y posible sesión en el Senado para el jueves
Jueves: en principio, sesiona el Senado al mediodía para impulsar varios proyectos del Ejecutivo y a la tarde, el presidente Javier Milei hablará en el aniversario de la Bolsa de Comercio. La agenda oficialista de esta semana viene cargada.
El operativo “refundación” está en marcha y desde hace varios días viró claramente a la estrategia “reelección”.
El miércoles no figura en el listado porque a las 16 juegan Argentina-Inglaterra por las semifinales del Mundial de Fútbol y, si bien las preocupaciones ciudadanas y ls aspiraciones políticas no desaparecen, es un hecho que la actividad se paraliza.
El Congreso Nacional está en el epicentro de las negociaciones del Ejecutivo: por allí deben pasar varios de los proyectos que le interesan al presidente Milei y a su hermana y Secretaria General de la presidencia, Karina. Por ejemplo, la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA), tema que será analizado este lunes desde las 15 y que se trabaja en conjunto con el titular del organismo, Santiago Bausili, y los ministros de Economía, Luis Caputo, y de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.
Negociación y después
La legislativa es una de las vías de negociación para garantizar buenos resultados en 2027 y para ello se volverá a reunir la Mesa Política que desde la semana pasada preside el flamante Jefe de Gabinete Diego Santilli. El objetivo es definir la hoja de ruta en el Congreso para el segundo semestre del año, con vistas a lograr las reformas que pretende el oficialismo, pero también para fortalecer la imagen presidencial de Milei cuyo objetivo de ser reelecto ya es un hecho.
Al menos así lo consignan medios nacionales y revelan encuestas que adelantan varios meses a los comicios generales que se harán en más de un año.
En los hechos el objetivo parlamentario se cruza con el electoral: el gobierno impulsa una reforma electoral integral y para eso envió en abril el mensaje correspondiente al Senado.
En el texto de casi de 80 artículos plantea, entre otros puntos, la eliminación de las PASO, cambios para el reconocimiento de los partidos políticos y modificaciones sustanciales al sistema de financiamiento de las campañas. Para todo (pero sobre todo para el primer ítem) necesita apoyo de las provincias.
A esa tarea también está abocado Santilli, reconocido por su perfil dialoguista con los líderes territoriales. A él se suma como co-equiper, según revela la agenda Noticias Argentinas, Eduardo “Lule” Menem.
Siguiendo con la agenda oficial, para el jueves hay cita con legisladores libertarios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de la provincia de Buenos Aires. Hay que ordenar el distrito, sobre todo en CABA, donde gobierna el PRO que mantiene un vínculo sinuoso con LLA.
Ese mismo día, a las 19, el Presidente participará del aniversario de la Bolsa de Comercio, donde volverá a explicar su plan económico, seguramente con particular hincapié en los logros obtenidos y en “los milagros que no se están mostrando”, como expuso el vocero Ravier en la primera de sus conferencias de prensa.
En el Senado
La sesión ordinaria en la Cámara alta fue convocada para el jueves a las 12, antes del receso invernal. ¿Se hará? En la reunión de labor parlamentaria previa al feriado del 9 de julio se acordó fecha, hora y temario.
Destaca en el orden del día la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, una iniciativa que sufrió numerosas modificaciones (hubo 13 versiones) desde que obtuvo dictamen el pasado 20 de mayo y que llega al recinto convertida en una profunda reforma de la legislación vinculada al derecho de propiedad.
Aunque el título remite a una protección reforzada de la propiedad privada, el texto avanza sobre una variedad de normas y alcanza aspectos tan diversos como las expropiaciones, los desalojos, la regularización dominial, la adquisición de tierras rurales por extranjeros, el manejo del fuego y la organización de los registros inmobiliarios, tal cual resume el sitio especializado Parlamentario.com. Todos aspectos que anticipan un arduo debate en el recinto.
Por las dudas hay una próxima sesión de la Cámara alta prevista para el 6 de agosto.