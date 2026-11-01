Investigación en el predio La Perla

“Un huesito que habla”: 38 desaparecidos recuperaron su identidad en Córdoba

Fue un trabajo conjunto de varias instituciones, entre ellas el Equipo Argentino de Antropología Forense y el Juzgado Federal Nº 3. Paso por paso, cómo fueron las tareas que incluyeron desde fotografías históricas a moderna tecnología para cotejar ADN, y desde retroexcavadoras a zarandas manuales. La búsqueda sigue.