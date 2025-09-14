Afinidades y diferencias

Dos invitados especiales al acto de jura de la Constitución dialogaron largo y tendido, entre los muchos encuentros que hubo en la explanada de la Legislatura. Los peronistas Guillermo Cornaglia, presidente del Partido Justicialista de Santa Fe y Cristian Hoffmann, de Unidos para Cambiar Santa Fe mantuvieron una charla que un testigo ocasional describió como "los discursos típicos entre dos convencidos".
Hay claro las diferencias entre quienes dejaron el "viejo PJ" e integran el Frente de Frentes que gobierna Santa Fe desde su creación y quienes conducen a esa fuerza opositora. Pero también afinidades.
Se supo que la charla pasó por el último resultado electoral en provincia de Buenos Aires, en la situación de debilidad que quedó La Libertad Avanza, más allá de que Hoffmann del Peronismo Federal y Unidos (la ex diputada Betina Florito acompaña a la vicegobernadora Gisela Scaglia en la lista de candidatos a diputados nacionales) y el titular de la principal fuerza de la oposición solo ve buenas noticias en lo sucedido con Fuerza Patria y la estrategia para los comicios que renovarán el parlamento, la pregunta quedó flotando: ¿habrá un punto de encuentro en algún momento de la política?
