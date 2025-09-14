El gobernador Maximiliano Pullaro tuvo un viernes con agenda cargada. Se inició en la Sociedad Rural de Río Cuarto donde se reunieron los gobernadores de Provincias Unidas y desde allí voló a Las Parejas para el almuerzo del día de la Industria organizado por Fisfe. A media tarde, ya estaba en Santa Fe para jurar la Constitución.La convencional invitada
En el acto de Las Parejas además de Pullaro estuvo la vicegobernadora, Gisela Scaglia; varios ministros, entre ellos el de la Producción, Gustavo Puccini, y legisladores nacionales y provinciales. En Legislatura, se supo que el gobernador invitó en el vuelo desde esa localidad del Departamento Belgrano a esta capital a la convencional de Activemos, María Eugenia Martínez Fernández. Esta dirigente llegó a la Convención en la lista que encabezó Marcelo Lewandowski y con apoyo de la Federación Industrial de Santa Fe.
