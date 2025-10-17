El caso lleva 15 años de tramitación

La Corte Suprema de Justicia de la Nación ordenó a tribunales de Santa Fe investigar una causa de abuso

El pronunciamiento sugiere a la Corte santafesina evaluar la aplicación de sanciones disciplinarias a los tribunales intervinientes de nuestra provincia. Advierte que la demora atenta contra el derecho de acceso a la justicia y la tutela judicial efectiva.