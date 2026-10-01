Tras la polémica desatada en la opinión pública

La Corte Suprema salió a aclarar el fallo referido a la ley de tierras

Reitera que no se expidió sobre la constitucionalidad del DNU de Milei que derogó la norma, sino exclusivamente sobre la legitimación procesal de quien impulsó la medida cautelar. Y que aún existen otras en trámite. Recordó, una vez más, que el Congreso tiene la facultad y la posibilidad de resolver al respecto y cuestionó “la promoción de mensajes de odio y descalificación".