El Gobierno argentino reducirá el monto de la pensión de 15 millones que recibe Cristina Kirchner

La ex presidenta dejará de percibir "el pago del adicional por zona austral", con el argumento de que ella se encuentra cumpliendo prisión domiciliaria en la Capital Federal. Además, se le descontará una suma mensual de $3.136.630,81 hasta alcanzar un total de $660.052.338,87, monto que se considera que fue percibido indebidamente durante años.