Tal como anticipó El Litoral, Daniel Erbetta fue elegido por unanimidad como nuevo presidente de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe para el período 2027. El actual ministro asumirá el próximo 1 de diciembre, en reemplazo de Rafael Gutiérrez, quien dejará el cargo.
Daniel Erbetta fue elegido presidente de la Corte Suprema de Santa Fe para 2027
El ministro fue designado por unanimidad y asumirá el próximo 1 de diciembre, tras la jubilación ordinaria de Rafael Gutiérrez. Su mandato se extenderá hasta fines de 2027.
El nombramiento se produjo durante la reunión de Acuerdos realizada este martes al mediodía 24 de noviembre, en la que participaron el actual presidente, Rafael Gutiérrez, y los ministros Roberto Falistocco, Jorge Baclini, Rubén Weder, Diego Maciel y Margarita Zabalza.
La designación de Erbetta fue por unanimidad. El magistrado asumirá formalmente el próximo 1 de diciembre, luego de que se haga efectiva la jubilación ordinaria de Gutiérrez. Su mandato se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2027, de acuerdo con lo establecido por la Ley Orgánica del Poder Judicial de Santa Fe (N.º 10.160).
Un nuevo ciclo
Erbetta integra la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe desde 2007, cuando llegó al máximo tribunal provincial a propuesta del entonces gobernador Jorge Obeid, en reemplazo de Rodolfo Vigo.
Con esta designación, volverá a ocupar la presidencia del cuerpo, función que ya desempeñó durante 2017 y 2023. Será, por lo tanto, su tercer período al frente del máximo tribunal santafesino.
Su elección se produce en un momento de renovación institucional de la Corte, que atraviesa un proceso de cambios en su composición. En ese escenario, Erbetta será uno de los integrantes con mayor trayectoria dentro del organismo y el único ministro que continuará de la actual conformación tras las salidas de Gutiérrez y Falistocco.
Renovación judicial
La elección de autoridades se inscribe en una etapa de reorganización del Poder Judicial provincial. La renovación de integrantes del máximo tribunal contempla la incorporación de nuevos ministros, entre ellos Aldo Alurralde y Jorgelina Genghini.
Además, la nueva etapa tendrá particularidades vinculadas con la reforma constitucional de Santa Fe de 2025. Entre sus modificaciones se encuentra la creación de un nuevo organismo electoral, que tendrá incidencia en las funciones que tradicionalmente desempeñaba la Corte Suprema como cabeza del Tribunal Electoral.
Mientras se completa la puesta en funcionamiento de esa nueva estructura, se mantendrá un régimen de transición en el que continuará interviniendo el máximo tribunal.
La presidencia de Erbetta durante 2027 coincidirá así con un período de cambios en la estructura y el funcionamiento institucional de la Justicia santafesina.
La designación