Durante 2027

Eligen a Daniel Erbetta para presidir la Corte Suprema de Santa Fe

Es el único integrante del actual Tribunal que permanecerá en el cargo una vez acabado el proceso de renovación. Este martes es la última reunión de Acuerdos con la participación de Rafael Gutiérrez y Roberto Falistocco, que harán efectiva su renuncia el lunes 30. Los homenajes.