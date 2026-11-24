El ministro Daniel Erbetta será el presidente de la Corte Suprema durante 2027, el primero en el que funcionará con nueva composición desde 2007; precisamente el año en que él asumió, a propuesta del entonces gobernador Jorge Obeid y en reemplazo de Rodolfo Vigo.
Eligen a Daniel Erbetta para presidir la Corte Suprema de Santa Fe
Es el único integrante del actual Tribunal que permanecerá en el cargo una vez acabado el proceso de renovación. Este martes es la última reunión de Acuerdos con la participación de Rafael Gutiérrez y Roberto Falistocco, que harán efectiva su renuncia el lunes 30. Los homenajes.
Como cerrando un círculo, Erbetta será a partir del próximo lunes 30 el único miembro de la Corte de esa fecha en permanecer en el cargo, al hacerse efectiva la renuncia de Rafael Gutiérrez y el decano Roberto Falistocco.
Vigo, a su vez, tendrá a su cargo la disertación magistral prevista para este mismo martes, en una jornada homenaje a Gutiérrez organizada por la propia Corte y el Centro de Capacitación Judicial.
La habitual reunión de Acuerdos, que para esta fecha es también el marco para la elección del presidente para el próximo período, estará signada entonces por ser la última en la que participan Gutiérrez y Falistocco.
Y, por lo mismo, de la Corte “de transición”, integrada por los nombrados junto a Jorge Baclini, Margarita Zabalza, Rubén Weder y Diego Maciel, y previa a la incorporación de Aldo Alurralde y Jorgelina Genghini.
Homenajes
La jornada de homenaje a Gutiérrez es en reconocimiento a “su trayectoria, su destacada labor institucional y su permanente compromiso con la Justicia santafesina”. Vigo, a su vez, disertará sobre "Rol del Poder Judicial en el Siglo XXI".
Gutiérrez recibió la semana pasada un reconocimiento de la Universidad Católica de Santa Fe, con entrega de una medalla alusiva, luego de una cena del gremio de los judiciales, también en su honor.
En tanto, entre otros reconocimientos, Falistocco lo recibió en Rosario en el marco de la Tercera Jornada sobre la Reforma Constitucional, con apertura a cargo de Gutiérrez como presidente de la Corte y con la participación de los ministros Rubén Weder y Diego Maciel, y de la ministra Margarita Zabalza.
La propuesta académica reunió como expositores al propio Falistocco, Ariel Ariza, Eduardo Sodero, María Celeste Rosso, Marcelo Quiroga y Marcelo Quaglia, quienes abordaron distintos aspectos de la reforma constitucional y su impacto en los derechos de consumidores y usuarios.
Tercer mandato
Erbetta, por su parte, ejercerá como presidente de la Corte por tercera vez, luego de haberlo hecho en 2017 y 2023. La particularidad en este caso, además de que le tocará encabezar una composición completamente renovada, es que ya no le tocará necesariamente cumplir el rol de presidente del Tribunal Electoral de Santa Fe; rol tradicionalmente asignado para el titular del órgano supremo.
Esto es así en atención a lo dispuesto por la reforma constitucional de 2025, pero como aún no estará en funcionamiento el nuevo organismo electoral, operará un régimen de transición, en el que seguirá interviniendo la Corte.