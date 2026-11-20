Cámara de Senadores

Los números de la Caja fueron parte del debate sobre el Presupuesto

Antes de la sesión de este jueves 19, el tema fue parte de las conversaciones con el ministro de Economía. Y hubo números: el déficit proyectado sin la ley de reforma hubiera causado un rojo de 800 millones de pesos. Hoy es de 400 millones.