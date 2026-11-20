Durante la sesión en la que se aprobó con media sanción, por unanimidad, el proyecto de Ley de Presupuesto 2027 en la Cámara de Senadores, habló como miembro informante por la mayoría el senador por San Justo, Rodrigo Borla.
Los números de la Caja fueron parte del debate sobre el Presupuesto
Antes de la sesión de este jueves 19, el tema fue parte de las conversaciones con el ministro de Economía. Y hubo números: el déficit proyectado sin la ley de reforma hubiera causado un rojo de 800 millones de pesos. Hoy es de 400 millones.
Abundó sobre las características del cálculo de gastos y recursos y describió el equilibrio alcanzado, así como los principales lineamientos del gobierno al privilegiar áreas como infraestructura, salud, educación y producción.
Pero además, el jefe del bloque del radicalismo narró que en la reunión previa con el ministro de Economía, Pablo Olivares, se abordó el tema de la Caja y sus números.
"No se olviden que se ha hablado mucho del endeudamiento de la Provincia", recordó Borla y siguió: "como dijo el ministro Olivares en la reunión que tuvimos, hay que señalar que por la Ley de Reforma de la Caja de Jubilaciones hemos pasado de una situación en la que hoy tendríamos una deuda de 800 mil millones de pesos a una realidad de 400 mil millones".
En otras palabras, que sin la Ley 14.283 de septiembre de 2024 (acaso la que más costos políticos ocasionó al oficialismo que la votó en soledad) el déficit de ese organismo previsional (que no recibe las ayudas financieras que por ley debe brindar el Gobierno Nacional) hubiera sido el doble de lo que es en la actualidad.
La referencia de Borla, dicha casi al pasar, no mereció respuestas por parte de la bancada opositora del justicialismo, que tal vez no tomó nota de esas expresiones.
El peronismo votó en contra de la norma que declaró la emergencia previsional y e impuso contribuciones solidarias a los jubilados, además de imponer límites a los haberes más altos (la Corte este año solo declaró inconstitucional este último aspecto, el de los llamados jubilados VIP).
Borla le puso números a un concepto que antes se había mencionado desde el gobierno provincial: se ahorraron 400 millones. Incluso, una expresión similar se oyó del ministro Olivares más tarde, también el jueves 19, en una exposición llevada a cabo en ADER, en el marco de un coloquio con el que la Agencia para el Desarrollo de Santa Fe y su Región celebró los 20 años de su fundación.
"Pudimos reducir a la mitad" el déficit de la Caja, dijo el ministro, que también dejó otras consideraciones fuertes sobre los números de este presupuesto que es el último que le toca diseñar al gobierno actual.
Olivares dijo en ese coloquio que si se considera el período enero-septiembre y se compara al año 2026 con 2023, la caída de los recursos nacionales que llegan a la provincia representan el -16% y que a nivel provincial los ingresos bajaron 7% con los instrumentos impositivos provinciales. Y cabe recordar que en 2023 hubo una grave sequía con consecuencias sobre los ingresos provinciales.
Posición
Por el bloque del JP, el senador Alcides Calvo (Castellanos) optó por describir lo que sucede hoy con la Caja, solo para señalar el esfuerzo que hacen los jubilados, sin volver a aquel debate que partió aguas entre oficialismo y oposición, algo que pocas veces ha sucedido en el recinto de las 19 bancas.
Calvo expresó que el de las jubilaciones "es uno de los temas en los que es importante tener una mirada, y analizarlo en profundidad". "Sabemos que se ha tomado una decisión que es sumamente acertada que es que quede en la órbita de la Provincia de Santa Fe", recordó respecto de los gobiernos justicialistas que así lo decidieron.
Luego expresó: "sabemos que hay una ley de emergencia previsional y (por ella) se está haciendo un esfuerzo enorme de todos los sectores, de su personal y de los propios jubilados".
Y añadió: "ojalá que podamos llegar a que se pueda recuperar todo lo que hoy adeuda el gobierno nacional en concepto de transferencias que no hace a la Provincia", en obvia referencia a los reclamos sobre la Casa Rosada.
Subrayó que con los aportes hechos por la bancada opositora, que fueron aceptados por el oficialismo, "la totalidad de los miembros del bloque" han evaluado que corresponde votar favorablemente la Ley de Presupuesto 2027, en general y en particular".
Subrayó el rol de la oposición que solo puede controlar "el cumplimiento de los objetivos se plantean en la provincia", cuando existe un presupuesto y valoró: "ojalá se cumplan las obras que se han previsto".
Tras la intervención de Calvo, el presidente provisional del Senado, Felipe Michlig, expresó en términos personales y del cuerpo, su pesar por la trágica muerte del hermano del senador mencionado, a la que con igual sentido se sumaron luego otros oradores.
Cabe destacar que el senador por Castellanos participó de las actividades que tuvo la cámara durante las jornadas del miércoles 18 y el jueves 19, en el inicio de su duelo.