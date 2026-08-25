Un informe de una entidad vinculada a los gremios de los trabajadores de Vialidad Nacional sostiene que está deteriorado el 75% de los 40.196 kilómetros de rutas bajo esa jurisdicción. Y recuerda que por esos caminos transita el 92% del total transportado en el país.
Empleados de Vialidad afirman que 75% de las rutas están deterioradas
El ajuste recayó sobre Buenos Aires y Chubut, -85%; Chaco, -83%; Formosa, -77%; Santa Fe, -73%; y Córdoba, -72%. El declive en la última década y el ahogo desde 2024.
La Federación del Personal de Vialidad Nacional presentó ante la Comisión de Obras Públicas de la Cámara de Diputados de la Nación su propia estadística sobre las rutas nacionales y la desinversión. El panorama es sombrío y muestra que desde 2017 se le quitó presupuesto a la DVN, año tras año, pero que a partir de 2023 esas asignaciones literalmente se derrumban hasta 2026.
Es conveniente repasar la serie histórica que mide en pesos, a valores constantes de junio de 2026, lo sucedido en la última década. En el planchado estadístico para 2017 la DNV contaba con un presupuesto anual de 5.083 millones de millones de pesos (MM), que caen a 4.050 en 2019 y 3.703 en 2021.
2023, el último año del gobierno nacional anterior, cerró con un presupuesto que ya había demolido el gasto del Estado Nacional en rutas: apenas 1.604 MM. En los últimos dos años la baja había sido de casi la mistad. Pero con las nuevas autoridades, ya en la actual gestión, de esa cifra ínfima se pasó a niveles aún peores: 2024, 933 MM; 2025, 773; y 2026, 777.
Respecto del inicio de la década, hoy el presupuesto vial "perdió casi 85% de su valor real", subraya el informe colgado en la web de fepevina.org.ar que tiene además otros contenidos sobe la situación vial nacional. Según la entidad, los últimos tres años tienen cifras que apenas lograron cubrir el 14% del mantenimiento necesario.
Por provincias
La contracción presupuestaria no fue uniforme. Entre 2023 y 2025, dos períodos en los que puede compararse el gasto ejecutado, Buenos Aires y Chubut encabezaron el ajuste, con caídas cercanas al 85%. Luego, se ubicaron Chaco, con una reducción del 83%; Formosa, con 77%; Santa Fe, con 73%; y Córdoba, con 72%.
Ante los legisladores nacionales se expusieron las conclusiones del trabajo de Fepevina que vincula siniestrialidad vial con deterioro de la infraestructura, límites a los corredores que sirven a la logística de Vaca Muerta y el impacto económico de la desinversión.
Ahuellamientos, baches profundos, banquinas descalzadas, deficiencias de señalización e iluminación y alcantarillas deterioradas, además de dificultades particulares en los corredores de montaña. Una estimación de uso habitual a nivel internacional sostiene que se necesitan entre 15.000 y 40.000 dólares por año y por kilómetro en mantenimiento. Pero la Argentina solo invierte unos 5.900.
La promesa electoral de "obra pública cero" se cumplió sin titubeos en los últimos dos años y medio: se paralizaron 112 proyectos de la DNV y quedaron sin fondos "los programas de Seguridad Vial y de Puentes y Alcantarillas".
La federación de trabajadores calcula que rehabilitar la red existente demandaría unos 18.200 millones de dólares. Con un problema más: se trata de infraestructura que fue diseñada para volúmenes y características de tránsito muy anteriores a los actuales. De hecho, menos del 10% de las rutas cuenta con las condiciones de una autovía.
Bajo ese criterio la recuperación tendría un costo muchísimo mayor: reponer el stock de capital abandonado de la red vial nacional significaría invertir 51.697 millones de dólares.
Se considera necesario modernizar 1.200 kilómetros de autopistas, 4.000 kilómetros de autovías y cerca de 6.700 kilómetros de terceros carriles de sobrepaso en rutas, además de intervenciones en puentes, alcantarillas y distribuidores.
Pagan transporte y particulares
Según el informe de los empleados viales, el deterioro de las rutas nacionales implica pérdidas por 2.239 millones de dólares anuales equivalentes al 0,32% del PBI, que sufren todos los usuarios: las empresas de transporte y los particulares.
En promedio, cada camión tiene un sobre costo de 3.200 dólares anuales. La estimación contempla reparaciones, consumo de combustible, tiempos logísticos y desgaste de los vehículos.
Por otra parte, la planta de personal de la DNV pasó de 5.540 trabajadores en diciembre de 2023 a aproximadamente 4.207. Fueron más de 1.300 desvinculaciones. Entre los perfiles afectados aparecen ingenieros viales, topógrafos, laboratoristas, maquinistas y técnicos de control de calidad, sostiene la federación de gremios viales.