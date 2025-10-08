Tras el revés judicial, Santilli dijo que “no importan los cargos, sino las ideas del cambio”

El diputado nacional Diego Santilli reapareció públicamente tras el fallo del juez federal Alejo Ramos Padilla, que dejó firme su exclusión del primer lugar en la lista de diputados de La Libertad Avanza por Buenos Aires.
Luego de que la Justicia electoral rechazara su postulación como primer candidato de LLA, el diputado del PRO aseguró que “estará donde el presidente lo necesite”. En un mensaje en redes, apuntó también contra los críticos de la Boleta Única.
El diputado nacional Diego Santilli reapareció públicamente tras el fallo del juez federal Alejo Ramos Padilla, que dejó firme su exclusión del primer lugar en la lista de diputados de La Libertad Avanza por Buenos Aires.
En un mensaje difundido este miércoles en redes sociales, el referente del PRO aseguró que no le preocupa el cargo que ocupará: “No me importa el lugar. No me importa si voy primero, segundo o tercero. Voy a estar donde el presidente me necesite”.
El mensaje fue interpretado como una forma de respaldo al presidente Javier Milei en medio de una interna oficialista. Santilli subrayó que “lo importante no son los cargos ni la cartelería, sino las ideas del cambio, garantizar las reformas, sostener y profundizar el rumbo que lleva adelante el presidente hace dos años”.
Aunque evitó mencionar directamente la resolución judicial, sus palabras llegan apenas 48 horas después de que Ramos Padilla rechazara el pedido para que reemplace a José Luis Espert al frente de la boleta. Así, la lista se mantendrá con Karen Reichardt en primer término y Santilli en segundo.
En otro tramo de su publicación, Santilli redobló críticas hacia la oposición, especialmente contra quienes rechazan el sistema de Boleta Única. “¿Tanto miedo le tienen a la Boleta Única? ¿Tanto miedo le tienen a competir en igualdad de condiciones?”, escribió.
El sistema electoral vuelve a estar en el centro del debate rumbo a las elecciones del 26 de octubre. Desde sectores opositores denuncian maniobras del oficialismo para favorecer a candidatos libertarios en algunas provincias.
El cierre del mensaje fue más combativo. Santilli advirtió que “los dinosaurios de la política quieren burlar la voluntad de la gente y embarrar la democracia” y llamó a “no aflojar”.
“No les regalemos ni un centímetro a los que quieren volver al pasado. Este 26 de octubre, ahora más que nunca, hay que ir a votar contra los que se resisten al cambio que la Argentina necesita”, concluyó.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.