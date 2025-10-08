Elecciones 2025

Tras el revés judicial, Santilli dijo que “no importan los cargos, sino las ideas del cambio”

Luego de que la Justicia electoral rechazara su postulación como primer candidato de LLA, el diputado del PRO aseguró que “estará donde el presidente lo necesite”. En un mensaje en redes, apuntó también contra los críticos de la Boleta Única.