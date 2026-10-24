En Reconquista

Diego Giuliano: "Santa Fe es rica, pero sigue siendo una provincia despareja"

El diputado Nacional, Diego Giuliano, acompañado por el intendente local, Enri Vallejos, recorrió diferentes espacios de Reconquista durante dos días, manteniendo reuniones de trabajo con representantes del sector industrial, dirigentes sindicales, clubes, referentes institucionales y concejales. Además, presentó “La Santa Fe que viene”, en la feria del libro local. Allí, advirtió: “El mundo hoy se discute por regiones, ya no tanto por países. Santa Fe es rica, pero sigue teniendo dificultades en muchas regiones”.