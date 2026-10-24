El diputado Nacional por Santa Fe, Diego Giuliano, sigue recorriendo la provincia y sus diferentes regiones, donde mediante encuentros con diferentes representantes de sectores sociales, pone el foco en las problemáticas locales con el objetivo de potenciar propuestas necesarias que sean alternativas posibles ante la crisis económica y social que atraviesa el país y la provincia.
Diego Giuliano: "Santa Fe es rica, pero sigue siendo una provincia despareja"
El diputado Nacional, Diego Giuliano, acompañado por el intendente local, Enri Vallejos, recorrió diferentes espacios de Reconquista durante dos días, manteniendo reuniones de trabajo con representantes del sector industrial, dirigentes sindicales, clubes, referentes institucionales y concejales. Además, presentó “La Santa Fe que viene”, en la feria del libro local. Allí, advirtió: “El mundo hoy se discute por regiones, ya no tanto por países. Santa Fe es rica, pero sigue teniendo dificultades en muchas regiones”.
Durante la feria del libro en Reconquista, en referencia a las autonomías municipales, el legislador santafesino, explicó: “Cada uno de nosotros es un eslabón hacia el bienestar de la sociedad. Tenemos que dar lugar a la construcción de regiones y permitirle a cada municipio que pueda fabricar su propia región. El gobernador no puede dibujar la provincia como quiere”.
“De la nueva constitución, lo que prefiero es la autonomía municipal. Pero tienen que tener fondos. Nosotros logramos la autonomía institucional, cada municipio tiene el enorme desafío de su propia carga orgánica, es una enorme oportunidad de pensar la ciudad. Ahora, la autonomía sin recursos, es romanticismo puro. Lo que tenemos que discutir como ciudades, son los recursos. Los gobiernos provinciales tienen que interpretar, que cuando a los municipios les va bien, se resuelven más rápido y con mayor eficacia, los problemas cotidianos”, amplió Giuliano.
“A Enri (Vallejos) lo he consultado mucho durante la constituyente, porque uno puede tener la doctrina, pero son los intendentes y los concejales, quienes conocen las prácticas y los problemas reales”, dijo, haciendo referencia a la importancia de interactuar con los intendentes y concejales santafesinos.
Luego, se refirió al potencial productivo que tiene la provincia y la demanda del sector en el norte de Santa Fe: “Esta provincia tiene corazón industrial y productivo. Esta zona ha sido un foco de desarrollo y un faro para todo el norte de la provincia. Los desafíos son cada vez mayores. No es solo decir lo que uno quiere hacer, sino que hay que decir como lo vamos a hacer”.
“La semana pasada estuve en Las Parejas, Las Rosas, Armstrong, y cuando volví a mi casa, no me podía recuperar. Porque escuchaba a los dueños de pymes que me contaban sobre el impacto de políticas que abren la importación descaradamente, que no cuidan el trabajo local”, amplió Giuliano.
Durante los diálogos con diferentes sectores políticos y sociales del norte santafesino, se habló respecto a los factores climáticos que están afectando la vida diaria y productiva de Santa Fe: “Hoy Reconquista declaró la emergencia hídrica y cientos de familias están en riesgo. Hace más de 80 días presenté en el Congreso un proyecto de ley para prevenir el riesgo hídrico ante fenómenos como El Niño y otras crecidas que afectan a Santa Fe y a todo el Litoral. En la última sesión de Diputados pedí que se tratara, pero no conseguimos la mayoría necesaria para habilitar el debate”, dijo Giuliano.
“¿Cuántas veces más tenemos que esperar a que el agua amenace las casas de nuestra gente para entender que prevenir también es una responsabilidad del Estado? Acá se ve de cerca la preocupación de los vecinos ante la crecida del Paraná. Vemos las imágenes de lo que está sufriendo nuestra gente y duele”, subrayó.
También se refirió a las políticas públicas de salud y educación: “La Santa fe que viene tiene que poner el foco en lo humano. Si haces aulas pero no te ocupas de los docentes, de los enfermeros y enfermeras, si no haces que las políticas públicas se desarrollen a través de los servidores públicos, la verdad que es muy soberbio, nos hace mal y no es muy de santafesino”.
“En la convención constituyente traté de trasmitirles a los convencionales, que estábamos trabajando en el rumbo de Santa Fe, por los próximos 20 años. El próximo paso, que no es solamente mío, sino de un equipo, será gobernar Santa Fe, por supuesto”, finalizó Giuliano.
Durante su estadía en Reconquista, además de la Feria del Libro, Giuliano se reunió con representantes de la Sociedad Rural, cenó en el Club Ministerio con referentes de agrupaciones sociales y sindicales, visitó el Concejo Municipal de Reconquista donde también estuvieron con Katia Passerino y Dionisio Scarpin. Asimismo, mantuvo un gran encuentro con concejales de Avellaneda, Malabrigo, Florencia y Villa Ocampo; ex intendentes, presidentes comunales y ex presidentes comunales. Además, estuvo en la UOM de Reconquista y llevó adelante una actividad en el Lalcec.