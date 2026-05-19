Hace pocos días, se produjo un choque dentro de la Vía Navegable Troncal (VNT) y se encendieron las alarmas, en el marco de un proceso de inminente licitación en manos de capitales privados. En paralelo, la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) presentó un dictamen que cuestiona la licitación de la Hidrovía. Todo eso, en el marco de que el gobierno nacional difundió un comunicado, en el que afirmó que avanzaba el proceso de privatización de la vía navegable troncal, con apoyo multisectorial y sin impugnaciones.
Giuliano: "Vamos hacia una privatización lisa y llana de la Vía Navegable Troncal"
Ante el proceso de licitación que se llevaría a cabo este martes con la apertura de la Etapa 3, el diputado nacional expresó que era sumamente importante la presencia de las provincias durante este proceso, “pero fueron dejadas de lado”.
Este martes se produjo la apertura de la Etapa 3, con las propuestas económicas. En ese sentido, el diputado Diego Giuliano expresó: “La Vía Navegable Troncal es una de las 3 autopistas fluviales más grandes del mundo, en pleno proceso de licitación, hoy van a volver atrás, a un modelo de privatización liso y llano, en donde, como pasó durante más de 30 años, poco se sabe lo que pasa en el río”.
“China y Estados Unidos, de alguna manera, ponen los ojos en la vía navegable, porque es el canal proveedor de alimentos que exporta nuestro país. Hay una disputa de poder, porque es la provisión de las grandes potencias, tenemos que tomar conciencia de eso, no es un tema menor, no es una licitación común y corriente”, subrayó Giuliano.
Respecto a su posición en cuanto al proceso de licitación, dijo: “Para nosotros, era importante que las provincias estén incluidas en esta licitación, pero han sido dejadas de lado. Para nosotros también era importante que Rosario sea la sede central de la Vía Navegable Troncal, pero también se dejó de lado. Y vamos hacía una hidrovía cada vez más cortita, que no retroalimenta el centro norte de la Argentina, y cuyo impacto ambiental aún no se ha estudiado detenidamente. Hasta Timbúes, a profundidad de más de 40 pies, con el objetivo de que los barcos ultramarinos ingresen a la vía navegable troncal, y de ahí en adelante, se deja al natural, igual que cuando vino Juan de Garay a navegar el río”.
“Vamos a un esquema antiguo, de la vieja hidrovía del siglo pasado. Es una privatización lisa y llana, con percepción del peaje por parte del concesionario, y en donde el estado, en su rol de control y de seguridad, está muy lejos. Nosotros dispusimos el peaje a las banderas extranjeras que no eran percibidos por años incorporamos 5 centros de monitoreo digital sobre la vía navegable", recordó el hoy diputado Nacional.
Finalmente, enfatizó: “Hay que innovar y modernizar esta licitación. El tema ambiental tiene que estar presente. Para nosotros, la Universidad Nacional de Rosario era quien tenía que hacer el análisis del impacto ambiental en la vía navegable. Eso, también se dejó de lado. Era la Universidad del Litoral la que tenía que fijar la traza, y pasó lo mismo. Las provincias fueron canceladas y la vía navegable vuelve a una concesión centralizada, sin demasiados controles”.