Plenario de comisiones

En Diputados, la oposición avanzó con el dictamen para interpelar a Karina Milei y Mario Lugones

El proyecto tiene como marco la denuncia por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad. Quedó listo para ser votado por el pleno en la próxima sesión, prevista para los primeros días de octubre.