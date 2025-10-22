Elecciones 2025

"Chuchi" Molina: “Estas elecciones pueden darle sensatez al Congreso Nacional”

A pocos días del cierre de campaña, la presidenta del Concejo Municipal de Santa Fe llamó a los santafesinos a participar en las elecciones legislativas nacionales y a respaldar a Gisela Scaglia. La dirigente destacó la consolidación de Provincias Unidas como alternativa política centrada en gestión, educación y obra pública.