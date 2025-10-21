"El 26 de octubre está en juego el futuro de la provincia y el país"
El candidato a diputado nacional, Pablo Farías, y el senador por La Capital, Paco Garibaldi dijeron que el domingo comienza un nuevo tiempo para el país. "Proponemos lo que queremos para la Argentina y mostramos lo que hacemos en Santa Fe. No ocultamos ningún candidato, los mostramos a todos", dicen.
Farías y Garibaldi subrayan la importancia del federalismo y la reactivación de obras públicas. Foto: Guillermo Di Salvatore
El candidato a diputado nacional por Provincias Unidas, Pablo Farías, y el senador por el departamento La Capital, Julio Paco Garibaldi, se mostraron muy entusiasmados por la campaña electoral que hicieron y se mostraron muy esperanzados por los resultados del próximo domingo, enfatizaron que la gestión del gobierno provincia les facilita la tarea porque les permite mostrar a los santafesinos "cosas físicas, tangibles, obras, políticas que se están implementando en distintas áreas" y enfatizaron que no ocultan ningún candidato de la lista, "al contrario, los mostramos a todos. Mientras algunos esconden al segundo de la lista, el segundo de la lista de Provincias Unidas es de Santa Fe".
"Desde que empezamos la campaña conGisela Scaglia hemos recibido muchísimas adhesiones. La gente nos recibe muy bien en la calle, en las instituciones, cuando nos mandan mensajes muy bien cuando estamos en contacto con ellos, en las instituciones, cuando nos mandan mensajes con comentarios positivos sobre lo que estamos haciendo así que somos muy optimistas, sabemos que es una elección difícil, pero creemos que Provincias Unidas como novedad en la política se está afianzando y que en octubre empieza en un camino distinto", dice Pablo Farías.
El actual legislador provincial destacó que, en estas recorridas de campaña, las preocupaciones de los santafesinos están dominadas por la situación económica, la seguridad y el futuro que, destaca "engloba muchas cosas que la gente toma como expectativas o desesperanza porque no sabe cómo va a seguir la marcha del país, hay mucha incertidumbre", dice el candidato a legislador nacional; mientras que el senador provincial pone aún más énfasis en la situación económica porque "ya no uno sino dos sueldos no alcanzan para llegar a fin de mes a una familia tipo y si bien el precio del dólar y la inflación algo se acomodaron la situación económica sigue siendo un gran problema".
Pablo Farías recorrió Santa Fe destacando obras y gestión provincial. Foto: Gentileza
Campaña y gestión provincial
La campaña electoral de Provincias Unidas tiene como uno de sus ejes principales la gestión del gobierno provincial, en particular el plan de obras públicas que en la ciudad de Santa Fe tiene en marcha una veintena en ejecución, entre las que se destacan la construcción del nuevo puente entre Santa Fe y Santo Tomé y la de provisión de potencia eléctrica al área de Los Polígonos e Interpuestos, en el oeste de la ciudad, además de la construcción de aulas y escuelas en el departamento.
"A Gisela y a mí nos facilita mucho explicar que es Provincias Unidas porque son cosas físicas, tangibles, se ven, se tocan ¿Qué es Provincia Unida? Esto, las obras, las políticas que se están implementando en distintas áreas, el refuerzo y el sostenimiento de un sistema de salud que se ve cada vez más demandado porque viene creciendo y ya hay ciudades donde está superando el 50% de la población que se atiende por el sistema público de salud exclusivamente, y eso exige recursos, pero también tareas de gobierno que son imprescindibles. Todo lo que nosotros hacemos vinculado a la gestión, nos ayuda a explicar qué es Provincias Unidas, porque eso es lo que queremos llevar al gobierno nacional, a la Nación y al Congreso, y es lo que ha motivado a los gobernadores a juntarse, independientemente de los partidos políticos. Dejamos de lado la discusión política e ideológica para ponernos de acuerdo en objetivos concretos, que es lo que creo que hay que hacer en el nacional", explica Farías.
Un paso más allá, el senador por el departamento La Capital, Paco Garibaldi destacó además que "Provincias Unidas busca prepararse para ser gobierno a nivel nacional. Hoy lo somos en la provincia de Santa Fe y mostramos lo que hacemos, lo que somos, no ocultamos nada. Al contrario, por eso lo que hacen Gisela Scaglia y Pablo Farías es mostrar lo que somos y lo que hacemos actualmente. Porque es fácil en campaña reclamar y decir cosas, pero no hacerlas cuando te toca. No ocultamos ningún candidato, al contrario, mostramos a todos los candidatos que nos vamos a acompañar".
Santa Fe se destaca en estas elecciones nacionales porque con Provincias Unidas buscan generar una alternativa competitiva a una polarización que, según los sondeos de opinión, va a darse en la mayoría de los distritos del país, pero que tanto Farías como Garibaldi no quieren definirla como una tercera fuerza porque "nos consideramos absolutamente distinto a las características de los dos polos de la grieta. Creemos que es un salto hacia adelante, es superar la grieta, es una alternativa a la que pueden adherirse todas las provincias, desde distintas fuerzas políticas, porque en realidad lo que estamos diciendo es cambiar la lógica de un país que no puede seguir gobernado por la política cabeza de termo, que es lo que están haciendo el kirchnerismo y Javier Milei, cerrada, hermética y vacía por dentro y que no admite al otro, que solamente admite su propia posición. Si no salimos de esa lógica de cabezas de termo no tenemos futuro y Provincia Unida llega con lo contrario, capacidad de acuerdo, de ver en las diferencias una fortaleza, de poner un acuerdo en las ideas, dejar de lado las ideologías, los partidos, creo que eso es lo valioso y es una posibilidad superadora para la Argentina".
La incertidumbre que genera la crisis económica, el deterioro social, la precarización del empleo y las herramientas que las nuevas tecnologías introducen en la sociedad viene generando problemas de salud mental y adicciones en una parte de la población que desde Provincias Unidas buscan abordar con una lógica estatal sean estas las drogas, ludopatía y las pantallas. "Lo estamos trabajando con equipos técnicos desde distintas disciplinas de manera articulada, hay un trabajo hecho desde un equipo técnico de Demos con jóvenes adolescentes y docentes de distintos barrios de la ciudad Santa Fe en más de 350 casos que respondieron distintas preguntas para tener información más certera", explica el senador Garibaldi.
"El problema es grave porque de lo que estamos hablando es de problemas de consumo no solo en jóvenes y adolescentes sino también en niños. Muchas veces la puerta de entrada al problema de consumo es el tabaco, el alcohol, la marihuana, pero otras veces drogas más complejas como la cocaína. Nadie tiene una receta de cómo abordarlo, ni Santa Fe ni el mundo, no existe un camino inequívoco de cómo tratarlo, pero nosotros creemos que el tema hay que ponerlo sobre la mesa y abordarlo. El gobierno de la provincia tiene la APRECOD (Agencia de Prevención de Consumo de Drogas y Tratamiento Integral de las Adicciones) que trabaja de manera articulada con los gobiernos locales y ese es un camino, no dejar solo a las instituciones, clubes y escuelas, acompañarlos mucho y también a las familias que quieren resolver esta situación, acompañarlas, darles contención, pero también herramientas de prevención. Argentina desde Male y Fleco en los 90 que nos hace una fuerte campaña de prevención de drogas, ha pasado demasiado tiempo", desarrolla el senador departamental.
El candidato de Provincias Unidas apuesta a la transparencia y la cercanía con la gente. Foto: Flavio Raina
"A mí me consta, agrega Pablo Farías, que ha habido voces en su momento descalificadoras de las campañas, como que no sirven para nada, y yo creo que sirven y que, como mínimo, que el Estado haga campaña fuerte define de qué lado está porque si no hay campaña, si el Estado no dice que eso está mal de mil maneras distintas es como que genera un vacío respecto de en qué lado está el Estado y en esto hay que ser muy claro, el Estado tiene que estar 100% en contra del consumo y dar esa pelea. No puede haber ninguna duda de qué lado está el Estado. Es imprescindible tanto para el mensaje que da institucionalmente el Estado a los jóvenes y a los adultos y a todos los que puedan estar atravesados por consumo problemático, como también en la lucha contra el tráfico. No puede haber ninguna duda ninguna duda".
Federalismo, obras públicas y desafíos nacionales
Desde hace mucho tiempo, una de las discusiones más importantes que tienen las provincias, sobre todo las grandes como Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba, es la del federalismo, que Provincias Unidas buscará abordar a partir de diciembre, cuando quede constituido el nuevo Congreso. "Que gobernadores de distintos partidos políticos de provincias importantes y con distintas características, porque Chubut y Santa Cruz son diferente a Santa Fe, Córdoba, Jujuy y Corrientes, decidan juntarse alrededor de un proyecto común que tiene como inicio una base legislativa, es el inicio a la búsqueda de gobernar la República. Yo creo que genera una expectativa muy positiva de la posibilidad de dar ese debate".
¿Cuáles deberían ser los temas para incluir en este debate en el Congreso nacional?
"Es imprescindible discutir una reforma tributaria que es imposible de dar sin tener una visión federal, porque de lo contrario vamos a destruir el país. En segundo término, una reforma laboral que es imposible discutir sin todos los actores sentados alrededor de la mesa. Va a ser dificilísimo, pero hay que darla. Y sin una visión federal vamos a perder el 70% del trabajo del país si no lo miramos integralmente. Vamos a ver solamente un pedacito, que es Buenos Aires. También hay que discutir seguridad, donde en Santa Fe somos pioneros en algunas leyes que hoy son miradas muy particularmente, como la reforma al servicio penitenciario que les corta toda vinculación a los jefes de las organizaciones criminales con su banda o la de decomiso de bienes. Ahora, de nuevo, eso debe tener una interpretación absolutamente federal porque está claro que no son iguales los problemas de seguridad que tiene Jujuy o cualquier provincia con fronteras calientes, a las que tenemos las grandes conurbanos en ciudades importantes".
"No vamos a avanzar si no hay visión política y creo que hay que discutirlas acotando los plazos de la discusión", dice Pablo Farías que trae como ejemplo el debate acotado en el tiempo que se dio en el contexto de la reforma constitucional, donde había un plazo de 60 días para ponerse de acuerdo en temas que podrían discutirse años. "Necesitamos entender que el país también tiene plazos para resolver algunas cosas ¿cuánto tiempo más vamos a estar sin ley de coparticipación nueva que establezca una justa relación entre Nación y provincias? Lo que hizo Milei con las 72 horas de cero retenciones para teóricamente capturar dólares, pero seguramente para beneficiar a un grupito muy concentrados, desnuda la necesidad de una discusión urgente del tema tributario porque siguen yendo a buscar plata afuera cuando el país puede generar esos 20.000 millones de dólares. Ahora, si los que producen son los más castigados impositivamente, si no hay estabilidad o perspectiva, si solamente se piensa desde la ciudad de Buenos Aires pero no desde las que producen y sostienen el país cuanto más nos vamos a seguir endeudando?
Otra de las tareas que tendrá por delante Farias en caso de ser electo diputado nacional será la de encarar las gestiones necesarias para reactivar las obras de infraestructura que el gobierno nacional abandonó en nuestra región y que hacen cada vez más difícil las actividades, sobre todo las productivas, pero también las que mejoran la vida de las personas como las de las rutas provinciales, el Circunvalar y la planta potabilizadora de la ciudad capital entre muchas otras.
"Agrego la provisión de gas natural porque si la decisión va a ser exportarlo para obtener divisa y no para inyectarlo en la producción y en las viviendas, es un problema. Es imprescindible y urgente reactivar las obras de todas. La obra pública no se puede hacer con corrupción y no se puede cortar tampoco. Desde Provincias Unidas mostramos que hacemos bien obras públicas porque no es solamente que cuando no se hace no se tiene, sino que mientras no se hace lo que hay se deteriora. Hoy la ruta 11, por donde se transporta gran parte de la producción, está detonada. La Circunvalación se puede utilizar, pero no está en las mejores condiciones, la tuvo que iluminar la provincia, el puente Santa fe – Santo Tomé es un camino nacional", dicen Farias y Garibaldi.
Provincias Unidas constituirá a partir del 11 de diciembre un bloque propio en el Congreso nacional que estará integrado por los legisladores electos en las distintas provincias donde participan, además de quienes coincidan con las ideas y objetivos y quieran sumarse. "El 26 de octubre discutimos futuro y creo que eso vale para ir a votar. No solo del país sino también de la provincia", dice Farías.
"Va a ser un bloque que va a tener muchísima heterogeneidad, pero creo que es lo que necesitamos. No podemos seguir dándonos el lujo de no ponernos de acuerdo, de no hacer un esfuerzo para dejar de lado las diferencias para ponernos de acuerdo, ya no es optativo, creo que es obligatorio. Confrontando no nos está yendo muy bien, nos está yendo bastante mal. En Santa Fe nos pusimos acuerdos y reformamos la Constitución y gobernamos en un frente muy heterogéneo, enfrentamos los problemas con todas las dificultades. Insisto, la política manejada por cabeza de termo es el fracaso", explica Pablo Farías.
"¿A quién le conviene confrontar?
A Santa Fe seguro que no. La confrontación nacional seguro que a los santafesinos no. Y estamos convencidos que al país tampoco. A nosotros nos va mucho más el diálogo, la concertación. Que haya debate de ideas, pero con acuerdo y con concertación, que nos impulse para adelante. Porque la confrontación constante es ir de un lado para el otro. Preguntarle a cualquier productor, a cualquier vecino a cualquier desarrollador, no quiere más eso, quiere otra cosa y eso es lo que venimos a proponer
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.