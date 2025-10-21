Elecciones 2025

"El 26 de octubre está en juego el futuro de la provincia y el país"

El candidato a diputado nacional, Pablo Farías, y el senador por La Capital, Paco Garibaldi dijeron que el domingo comienza un nuevo tiempo para el país. "Proponemos lo que queremos para la Argentina y mostramos lo que hacemos en Santa Fe. No ocultamos ningún candidato, los mostramos a todos", dicen.