Scaglia y Farías lideran la intención de voto en la provincia de Santa Fe, según encuesta
Una encuesta del Foro de Integración y Desarrollo Regional los ubica entre 8 y 10 puntos arriba de sus rivales. El trabajo muestra que los santafesinos priorizan candidatos locales antes que figuras nacionales.
Gisela Scaglia encabeza la fórmula que lidera la intención de voto según el FIDR. Créditos: Flavio Raina
Una medición del Foro de Integración y Desarrollo Regional ubica a la fórmula de Unidos para Cambiar Santa Feentre 8 y 10 puntos por encima del empate técnico. Los resultados reflejan que los votantes priorizan la confianza en los candidatos locales por sobre las tendencias nacionales.
Farías, actual presidente de la Cámara, completa la fórmula de Unidos para Cambiar.
“Los candidatos santafesinos al escaño nacional escapan a las tracciones nacionales. Esta vez podemos observar que el voto va a la persona en la que los santafesinos depositan su confianza”, sostuvo Clemente, al explicar el enfoque local de la medición.
Según el trabajo del FIDR, la fórmula Scaglia-Farías se encuentra entre 8 y 10 puntos por encima de lo que Clemente definió como “la elección de tres tercios”, un escenario que refleja la dispersión del voto opositor y el crecimiento sostenido de figuras como Carlos Del Frade.
El PJ y la renovación interna
En relación a la situación interna del Partido Justicialista, Clemente deslizó declaraciones extraoficiales de dirigentes consultados puertas adentro. “Hay quienes saben por qué no estuvieron durante la campaña y aducen problemas en el armado, donde la renovación quedó mezclada con la vieja dirigencia”, indicó.
Carlos Clemente, presidente de la FDIR
Las tensiones internas del PJ, sumadas a acusaciones contra sus candidatos, habrían impactado en la intención de voto, mientras que la gestión de Pullaro aparece asociada a obras, transparencia y resultados visibles, fortaleciendo la percepción positiva de los candidatos de Unidos para Cambiar.
“Duras acusaciones bajaron sus intenciones de votos, sumadas a la cantidad de obras y la transparencia que lleva adelante el gobierno de Pullaro”, agregó Clemente, al analizar los factores que favorecen al oficialismo provincial.
El voto local y la confianza en los candidatos
El dirigente remarcó que los datos muestran una tendencia clara: los votantes priorizan la confianza en los candidatos locales más que los lineamientos de las fuerzas nacionales. “Esta vez podemos observar que el voto va a la persona en la que los santafesinos depositan su confianza para que trabaje por su provincia”, explicó.
Clemente señaló que, pese a los resultados, “cada bunker de campaña maneja encuestas que sostienen el optimismo. La decisión del elector en octubre no será sencilla. El cuarto oscuro y cada boleta única dará los primeros resultados de quién conducirá los destinos de la provincia de Santa Fe en la Nación, para ponerla en valor y llevarla lo más alto”.
Los números del FIDR reflejan un panorama fragmentado en la oposición, con la fórmula Scaglia-Farías consolidándose como la opción más firme, mientras la ciudadanía se muestra atenta a la gestión, la transparencia y la trayectoria de los candidatos.
