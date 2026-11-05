El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santa Fe definió sus autoridades para el año 2027. A través de la Acordada Nº 09/26, firmada este lunes 2 de noviembre, los jueces del organismo resolvieron designar al doctor Emilio Rosatti como presidente, mientras que Luciano Homero Lauría ocupará la vicepresidencia y José María Escobar Cello se desempeñará como juez de Ejecución Penal.
Emilio Rosatti fue designado presidente del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santa Fe
Estará secundado por el Dr. Luciano Homero Lauría como Vicepresidente y el Dr. José María Escobar Cello como Juez de Ejecución Penal.
La resolución fue adoptada durante un acuerdo ordinario celebrado en la ciudad de Santa Fe, con la participación de los tres magistrados que integran el tribunal y la asistencia del actuario, Alejandro Hintermeister.
De acuerdo con el documento del Poder Judicial de la Nación, las designaciones fueron establecidas luego de un intercambio de opiniones entre los integrantes del cuerpo. La decisión tendrá vigencia durante el próximo año y reorganizará la distribución de responsabilidades institucionales dentro del órgano judicial.
La acordada lleva las firmas de Escobar Cello, Lauría y Rosatti, y dispone además comunicar lo resuelto a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario, los juzgados federales de Santa Fe, los ministerios públicos que actúan ante el tribunal y los organismos de seguridad pertinentes.
Nueva conducción
La designación de Emilio Rosatti como presidente representa un nuevo paso en su incorporación a la estructura de conducción del Tribunal Oral Federal santafesino. El magistrado asumió como juez titular del organismo en junio de 2026, luego de ser designado mediante el Decreto 445/2026 del Poder Ejecutivo Nacional.
Su jura se realizó en la sala de audiencias del edificio ubicado en la intersección de San Jerónimo y Primera Junta, en la ciudad de Santa Fe. En aquella oportunidad, Rosatti se incorporó formalmente al cuerpo como vocal titular, que hasta entonces integraban José María Escobar Cello y Luciano Homero Lauría.
Antes de su nombramiento como magistrado, Rosatti se desempeñaba como secretario del mismo tribunal. Esa trayectoria le permitió desarrollar durante años su actividad profesional dentro del organismo, al que ahora pasará a conducir institucionalmente.
Durante el acto de asunción, el nuevo juez había expresado que comenzaba una nueva etapa en su carrera y agradecido el acompañamiento de sus colegas. También manifestó su compromiso con una Justicia clara, eficaz y de cara a la gente.
Con la nueva distribución de funciones, Rosatti quedará al frente de la presidencia, mientras que Lauría ocupará el segundo lugar en la conducción. Por su parte, Escobar Cello tendrá asignada específicamente la función de juez de Ejecución Penal.
Continuidad institucional
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santa Fe tiene una trayectoria de más de tres décadas. Inició sus actividades el 13 de mayo de 1994 y, desde entonces, atravesó distintas integraciones de magistrados.
La incorporación de Rosatti en junio de este año completó la conformación del cuerpo junto a Escobar Cello y Lauría. El primero de ellos integra el tribunal desde sus comienzos, mientras que Lauría se incorporó posteriormente a la estructura judicial.
En su ceremonia de asunción, Rosatti destacó el desempeño institucional del organismo y señaló que se trata del tribunal oral federal que más sentencias dicta en el país. También planteó la importancia de sostener una administración de justicia accesible y eficiente.
La nueva presidencia comenzará a regir en 2027, de acuerdo con lo establecido en la acordada. La resolución formaliza así la distribución de responsabilidades entre los tres integrantes del tribunal y establece quiénes estarán a cargo de las principales funciones de conducción y ejecución penal durante el próximo período.