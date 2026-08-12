Entrevista

“Personalizar y prevenir”: claves para un proceso saludable de envejecimiento

El médico y divulgador Sebastián La Rosa estará este jueves en Santa Fe donde ofrecerá su conferencia "Los 5 hábitos para vivir más". Sueño, actividad física y alimentación, entre las prioridades para acompañar con buena salud la mayor expectativa de vida.