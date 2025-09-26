Retenciones 0 para pocos

Un senador radical habla de "estafa" a la buena fe de sectores productivos

Esteban Motta advirtió que las cerealeras coparon el cupo con compromisos de liquidaciones, no con granos. Y describió la impotencia de quienes reclaman la baja impositiva desde 2008. Comparó las actuales facilidades especulativas de ese mercado con la normas que hacía aplicar Alfonsín.