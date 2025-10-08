Más de seis mil personas en busca de trabajo pasaron por la Expo Empleo
Las autoridades de la cartera laboral evaluaron los resultados del evento como "muy positivos". Participaron más de cien empresas y se pusieron a disposición alrededor de mil vacantes. Heterogeneidad en las edades del público concurrente.
Predominó una población de menos de 35 años buscando el primer empleo, pero también personas de más edad; incluyendo algunas que fueron recientemente despedidas.
Más de seis mil personas buscando su primer trabajo o uno complementario pasaron por la Expo Empleo que se realizó este martes en la ciudad de Santa Fe. Un universo de oferta de mano de obra significativamente superior a la de puestos de trabajo que facilitaron más de un centenar de empresas participantes del evento. Entre todas, ofrecieron alrededor de 1200 vacantes.
En diálogo con El Litoral, el secretario de Empleo de la provincia, Hernán Franco, evaluó los resultados del encuentro. "Fue muy positivo. Las empresas, casi en un 100%, encontraron los perfiles adecuados. Eso, para nosotros, es muy alentador porque es nuestro objetivo. Las personas que concurrieron también estaban muy contentas por la posibilidad de tener contacto con las empresas que pueden facilitarles un empleo. Hay muy buenas expectativas que las tenemos que ir traduciendo en datos efectivos. Pero en general, hubo muy buena aceptación de los operadores y de todos los asistentes", resumió.
Más de seis mil personas buscando su primer trabajo o uno complementario pasaron por la Expo Empleo que se realizó este martes en la ciudad de Santa Fe.
- ¿Cuántas empresas terminaron participando? ¿Y cuántas personas fueron buscando trabajo?
- Terminaron participando más de 130 empresas, y con un cálculo rápido, asistieron unas seis mil personas buscando empleo. Había mucha gente que estaba en una situación de búsqueda de un primer trabajo. Otros tenían pero querían cambiar, y otros estaban buscando un adicional como complemento. Fue un universo muy heterogéneo. Y no sólo se trató de personas que buscaban trabajo, sino también de quienes exploraban la posibilidad de tomar contacto, por ejemplo, con las capacitaciones que se brindan desde la provincia. Entonces, son instancias que nos permiten hacen conocer el ecosistema de empleo
La vicegobernadora Gisela Scaglia abrió el encuentro, junto al ministro de Trabajo, Roald Báscolo.
- ¿En ese universo de seis mil personas predominó una población joven?
- Sí, en general, sí. Predominó una población de menos de 35 años buscando el primer empleo, pero también vimos gente un poco más grande. Asimismo, algunas personas más adultas que fueron recientemente despedidas. Allí lo bueno es que se buscaba desde personal de limpieza, pasando por operarios y hasta gerentes...
- ¿Cuántos puestos de trabajo se ofrecían?
- Comenzamos con más de 1000 y terminamos hablando de más de 1400 puestos o vacantes. Quizá no se cubren de manera inmediata, pero en general, después de estos eventos, todas las vacantes se terminan completando.
- De todas maneras fue mucho más alta la oferta de mano de obra que la demanda de trabajadores…
- Sí sí… eso sucede siempre… Es más, el año pasado, fueron más personas aún buscando empleo… Alrededor de ocho mil… Y teníamos más o menos la misma cantidad de búsquedas. Si unificamos la oferta laboral, seguramente vamos a tener muchas más búsquedas, porque tampoco todas las empresas que tienen vacantes terminan yendo al evento.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.