Vuelve Expo Empleo a Santa Fe, en medio de un mercado laboral golpeado
El evento permitirá una interacción entre empresas que demandan mano de obra y personas que buscan empleo. Todo, en un contexto económico resentido. "El gobierno nacional está muy distante de la situación", se advierte desde la provincia.
Se trata de una instancia para brindar capacitación y generar vínculos. Foto: Guillermo Di Salvatore.
En medio de una macroeconomía convulsionada y con conflictos laborales latentes, la provincia prepara la quinta edición – segunda en la ciudad de Santa Fe – de Expo Empleo. Se trata de una instancia para brindar capacitación en diferentes rubros pero también, para generar vínculos entre empresas demandantes de mano de obra y quienes buscan trabajo.
En diálogo con El Litoral, el Secretario de Empleo de la provincia, Hernán Franco, habló sobre la modalidad y objetivos del evento. "Buscamos empresas que tengan vacantes activas, ya sea en este momento o para los próximos meses; y las unimos con personas que estén en búsqueda de trabajo", señaló.
"Está dirigido tanto a personas que ya están incluidas en los diferentes ciclos de capacitación que encaramos desde la provincia, como al público en general que esté interesado en conocer las vacantes y tenga la intención de postularse", explicó.
En detalle
- ¿Cómo es la metodología del encuentro?
- Tiene diferentes formatos. Uno es el tradicional, que implica que la persona se registra y va al evento; hace contacto con la empresa y le deja los datos, el currículum y plantea la postulación. También está la alternativa de postularse mediante entrevistas; en estos casos, se les asigna un turno específico y concurre ese día para concretarla.
Después se queda en el evento, por supuesto. Para eso tienen que hacer la registración, cargar el currículum y responder una serie de preguntas que conceden un puntaje determinado, y así se habilita la entrevista. Llega el turno por mail y se lo espera durante el encuentro.
Contamos, además, con un escenario principal con diferentes capacitaciones. Vamos a estar hablando del mundo del trabajo, de las tendencias, de inteligencia artificial, de turismo, de la industria...
Habrá oradores interesantes para que la gente pueda entender qué está sucediendo en cada uno de esos segmentos. Y en paralelo, vamos a asistir técnicamente a todas las personas que estén en el armado de los currículums. Habrá un sector para emprendedores y otro para empresas.
El secretario de Empleo de la Provincia, Hernán Franco.
- ¿Es decir que la persona que no tiene trabajo puede participar con la expectativa de conseguirlo?
- Sí, por supuesto. Vamos a tener cerca de 1000 búsquedas laborales y hay empresas que todavía se están anotando. Las empresas van a participar con un stand específico de manera presencial, y otras estarán en un bloque para la realización de entrevistas porque muchas Pymes no tienen un departamento de recursos humanos para enviar.
Hicimos una división en bloques económicos. Uno de administración, gestión, tecnología y servicios; otro bloque de turismo, gastronomía, comercio y hotelería, y uno de industria y manufacturas generales. En esos bloques, las empresas del mismo sector económico van durante 2 horas y media, levantan las búsquedas y después van las personas adecuadas.
Muchas empresas participan de manera on line. Se carga la búsqueda en el sistema y se visualizan en un gran panel con todas las búsquedas laborales. Como si fuera el antiguo aviso clasificado…
- ¿Cuántas empresas participarán?
- Van a ser más de cien; esperemos llegar a 120 porque todavía hay firmas que se están sumando. Arranca el próximo 7 de octubre en La Redonda, a partir de las 9 de la mañana. En esta instancia se comienzan a sumar las empresas virtuales que también tienen búsquedas.
Las empresas participan con un stand y otras estarán en un bloque para la realización de entrevistas.
Panorama actual en Santa Fe
- ¿Cuál es el panorama laboral en la provincia, hoy?
- Bueno, las expectativas eran otras… Pensábamos que este año se podía mejorar respecto de lo que había sido el año pasado. Pero seguimos estando igual o algunos sectores, en peores condiciones. Las importaciones están afectando muchas empresas de la provincia de Santa Fe de todos los rubros.
Por suerte, las empresas siguen adelante y se van modificando y haciendo cosas para subsistir. (Pero) a esta altura, pensábamos que ya íbamos a tener mayores contrataciones por inversiones, pero estamos teniendo sólo por recambio de temporada. Inversiones nuevas son quizá las menos.
Hay sectores que se están manteniendo mucho por la acción de provincia, como la construcción a través de la obra pública o distintas líneas de crédito. Pero la verdad es que hoy se está necesitando que arranque la rueda económica para que pueda sostenerse en el mediano plazo; para que las empresas puedan crecer, contratar y generar empleo.
Claramente, no es el momento o el tiempo que nosotros esperábamos para esta época y vemos que el gobierno nacional está muy distante de la situación; muy desentendido de cómo se está afectando a las pymes.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.