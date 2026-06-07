Transcurría la sesión de la Cámara de Diputados y los legisladores ingresaban proyectos fuera de lista y para ello la presidenta, Clara García, les iba dando la palabra a quienes lo pedían.
Cámara de Diputados
Extraños en la sala
Durante una sesión, la presidenta Clara García detectó la presencia de Leonardo Stangaferro, generando sorpresa por su ingreso inesperado.
El ex subsecretario Parlamentario, Leonardo Stangaferro.
Mirá tambiénEl Senado trata pliegos de jueces, “holdouts” y propiedad privada
Mirá tambiénEl Senado de Santa Fe modificó la ley de recurso administrativo, que vuelve a Diputados
De pronto, dijo advertir que había "extraños en la sala" en alusión al ex subsecretario Parlamentario, Leonardo Stangaferro que había ingresado al recinto a hablar con dos legisladores radicales.
Stangaferro ahora es autoridad del Senado pero es muy recordado por su paso en la Cámara de Diputados donde tejió relaciones personales y políticas no solo con sus correligionarios sino con legisladores de todo el arco político.
#TEMAS: