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Extraños en la sala

Durante una sesión, la presidenta Clara García detectó la presencia de Leonardo Stangaferro, generando sorpresa por su ingreso inesperado.

El ex subsecretario Parlamentario, Leonardo Stangaferro.El ex subsecretario Parlamentario, Leonardo Stangaferro.
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Transcurría la sesión de la Cámara de Diputados y los legisladores ingresaban proyectos fuera de lista y para ello la presidenta, Clara García, les iba dando la palabra a quienes lo pedían.

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De pronto, dijo advertir que había "extraños en la sala" en alusión al ex subsecretario Parlamentario, Leonardo Stangaferro que había ingresado al recinto a hablar con dos legisladores radicales.

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Stangaferro ahora es autoridad del Senado pero es muy recordado por su paso en la Cámara de Diputados donde tejió relaciones personales y políticas no solo con sus correligionarios sino con legisladores de todo el arco político.

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